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İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu

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AA Giriş Tarihi:

İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu

İran basını ülkedeki sıcak gelişmeyi "Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle servis etti.

#1
Foto - İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

#2
Foto - İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu

İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu.

#3
Foto - İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu

Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.

#4
Foto - İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu

Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

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