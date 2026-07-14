İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu
İran basını ülkedeki sıcak gelişmeyi "Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle servis etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını ülkedeki sıcak gelişmeyi "Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle servis etti.
İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu.
Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.
Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.
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