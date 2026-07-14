Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

Hülagü, teklifin maddeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yükseköğretimde öğrenime dönüş imkanı öğrenciler açısından çok önem arz ediyor. Bu teklifle öğrencilerin azami süreleri uygulamalı eğitim ve intörnlük gibi programların tamamının yapısı gözetilerek yeniden düzenlenmiş, uygulamada ortaya çıkan tereddütler giderilmekte, ilişiği kesilen öğrencilere yönelik geçiş hükümleriyle eğitim hakkının korunması amaçlanmıştır. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı dahil, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken çeşitli sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerimize yönelik öğrenci affı düzenlemesi hayata geçirilecektir. Daha önceki aflardan yararlanmamaları kaydıyla öğrencilerimize 4 ay içerisinde ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde aftan yararlanmalarına imkan sağlanarak 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin öğrenimlerine başlamalarının önü açılacaktır. Ayrıca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların da mağdur olmaması adına, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılması sağlanmaktadır. İnternlük eğitimi, uygulamalı eğitim olanlara da yeni bir fırsat tanımakta ve af düzenlemesiyle benzer bir şekilde teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime ve intörnlük eğitimine başlamamış veya tamamlamamış olan öğrencilerimize uygulamalı ve intörnlük eğitimlerini tamamlama imkanı sunulmaktadır" dedi.