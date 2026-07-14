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Eğitim
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Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

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Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğrenci affını da içeren kanun teklifini görüşmeye başladı. Düzenlemeyle ilişiği kesilen öğrenciler, 4 ay içinde başvurmaları halinde yeniden öğrenime dönebilecek.

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Foto - Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir fırsat Meclis gündemine geldi.

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Foto - Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan başkanlığında toplandı. Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, teklife ilişkin bilgiler verdi. Teklifin 28 maddeden oluştuğunu belirten Hülagü, "Hazırladığımız bu teklifle yükseköğretim kurumlarımızın işleyişinde ortaya çıkan sorunları gidermeyi, yargı kararları doğrultusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi, üniversitelerimizin bilimsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirme hedeflenmiştir.

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Foto - Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz bu kanun teklifi; öğrencilerimizin eğitim hakkını, akademisyenlerimizin emeğini, üniversite hastanelerimizin işleyişini ve yükseköğretim kalitemizi daha da ileriye götürmeyi merkeze alan kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. Ülkemiz son yıllarda yükseköğretim alanında önemli bir gelişme kaydetmiş, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, program çeşitliliği, yayın potansiyeli ve uluslararası öğrenci kapasitesi bakımından güçlü bir noktaya ulaşmıştır. Artık üniversitelerimiz, sahip oldukları akademik birikim ve öğretim elemanı kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecek bir potansiyele sahiptir. Gelişen uluslararası ilişkiler, dost ve akraba ülkelerden yükseköğretim alanındaki iş birliği taleplerini artırmış, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika'daki bir kısım ülkelerle iş birliği protokolleri yapılmıştır. Protokoller gereği üniversitelerimiz yükseköğretim alanındaki birikim ve tecrübemizi yakın iş birliği içerisinde bulunduğumuz ülkelere taşıyacak ve bu durum ülkeler arasındaki etkileşimi güçlendirilecektir" diye konuştu.

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Foto - Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

Hülagü, teklifin maddeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yükseköğretimde öğrenime dönüş imkanı öğrenciler açısından çok önem arz ediyor. Bu teklifle öğrencilerin azami süreleri uygulamalı eğitim ve intörnlük gibi programların tamamının yapısı gözetilerek yeniden düzenlenmiş, uygulamada ortaya çıkan tereddütler giderilmekte, ilişiği kesilen öğrencilere yönelik geçiş hükümleriyle eğitim hakkının korunması amaçlanmıştır. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı dahil, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken çeşitli sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerimize yönelik öğrenci affı düzenlemesi hayata geçirilecektir. Daha önceki aflardan yararlanmamaları kaydıyla öğrencilerimize 4 ay içerisinde ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde aftan yararlanmalarına imkan sağlanarak 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin öğrenimlerine başlamalarının önü açılacaktır. Ayrıca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların da mağdur olmaması adına, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılması sağlanmaktadır. İnternlük eğitimi, uygulamalı eğitim olanlara da yeni bir fırsat tanımakta ve af düzenlemesiyle benzer bir şekilde teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime ve intörnlük eğitimine başlamamış veya tamamlamamış olan öğrencilerimize uygulamalı ve intörnlük eğitimlerini tamamlama imkanı sunulmaktadır" dedi.

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Foto - Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

Yaş haddi nedeniyle emekliliğe ayrılan öğretim görevlilerinin sözleşmeli olarak görevlerini sürdürebileceklerini ve meslektaşları ile aynı haklardan faydalanabileceklerini kaydeden Hülagü, "Teklifimizle öğretim üyelerinin emeklilik sonrası sözleşmeli olarak çalıştırılmaları halinde özlük hakları korunmaktadır. Ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden yararlanmalarının devamlılığı sağlanmaktadır. Buradaki yaş süreci 67'den 75'e kadar, 2 yıllık sözleşmeli sürelerle uzatılması sağlanmaktadır. Teknoloji Transfer Ofislerinin güçlendirilmesi AR-GE açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle üniversitelerde proje tabanlı bilgi üretimi, bilginin teknolojiye dönüşünü desteklemek amacıyla kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinin rolünü güçlendirmekteyiz. Bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşların ticarileştirilmesi de oldukça önemlidir. Gerekli şartların sağlanması halinde buluşlara ilişkin hak sahipliğinin Teknoloji Transfer Ofisi adına devredilebilmesine imkan tanıyor. Elde edilen gelirlerin buluş sahibi, ilgili yükseköğretim kurumu ve teknoloji transfer arasında paylaştırılmasına ilişkin kanun düzenlemesi yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu

Hülagü, teklifle vakıf üniversitelerinin de tam burslu eğitim teşvikinden faydalanabileceğini aktararak, şöyle devam etti; "Tıp fakülteleri bünyesinde kendisine ait hastanesi olmayan vakıf üniversitelerinin bir hastaneye sahip olma yükümlülüğüne ilişkin süre de uzatılmaktadır. Bunların yanında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda vakıf yükseköğretim kurumlarına uygulanacak olan idari yaptırım ve önlemleri ölçülülük ve orantılılık ilkelerine uygun olarak yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikteki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ortak uygulama ve araştırma merkezlerinde öğretim üyelerinin görevlendirilmesi imkanı sağlanmaktadır. Yurt dışına gidecek yükseköğretim kurumu bünyesindeki hocalarımızın 5 yıla kadar görevlendirilme imkanı sağlanacak. Türkiye'deki devlet yükseköğretim kurumlarına Cumhurbaşkanımızın kararıyla yurt dışında yerleşke, akademik birim, program ve ihtiyaç duyulan diğer tesisleri kurabilme imkanı getirilmektedir. Açılan akademik birimlerin ülkeler arasında eğitim, araştırma ve bilimsel iş birliği alanında köprü görevini üstlenmesi, bulundukları ülkenin vatandaşı olan öğrenciler başta olmak üzere alternatif eğitim ve öğretim fırsatı doğurması amaçlanmaktadır." Hülagü'nün bilgilendirmesinin ardından toplantı, milletvekillerinin teklifin bütününe ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri ile sürüyor.

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