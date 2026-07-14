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Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

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Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Deprem döneminde devletin kurumlarını hedef alarak belirli dernekler üzerinden algı operasyonu yürüten muhalif ünlüler birer birer dökülmeye başladı.

#1
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Oyuncu Eda Ece'nin yaptığı itiraf niteliğindeki son açıklamalar, parlatılan bu yapıların arkasındaki gerçekleri ve muhalif camiada yaşanan derin pişmanlığı gözler önüne serdi.

#2
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Eda Ece, ödül töreninde yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bu görüntülerin ardından oyuncu, konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

#3
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Zor günlerde milli dayanışmayı baltalamak adına Ahbap Derneği'ni parlatıp devletin kurumlarını hiçe sayan muhalif isimlerin kurduğu sahte ittifak çatırdıyor. Oyuncu Eda Ece, yaptığı son açıklamayla söz konusu derneğe hiçbir zaman güvenmediğini ve kapısından bile geçmediğini itiraf ederek muhalif koroyu adeta şoke etti. Ece, derneğin arkasında dönen dolandırıcılık iddialarını bildiğini belirterek sessizliğini bozdu.

#4
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Muhalif güruhun deprem sürecinde adeta kutsallaştırdığı dernek hakkında çok konuşulacak iddialar öne süren Ece, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

"Hiçbir zaman Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadım ya da organizasyonunda yer almadım. Bağış topladıklarında da yardım etmedim. Çünkü çok yakınım olan bir arkadaşım, kendisinin başına gelen, yıllar öncesine dayanan şahsi olarak yaşadığı bir dolandırıcılığı ve ona yapılan terbiyesizliği bana söylemişti."

#6
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Depremzedelere hakaret etmenin pişmanlığını yaşıyor Seçim sürecinde depremzedelerin demokratik tercihlerine yönelik sarf ettiği küstahça ve dışlayıcı ifadelerle büyük tepki çeken Eda Ece, aradan geçen yılların ardından nihayet pişmanlık dolu bir özür diledi.

#7
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Halkı aşağılayan dilinin bedelini ağır ödediğini belirten oyuncu, şu itiraflarda bulundu: Keşke Yapmasaydım: Ödül törenindeki çirkin esprisinin ardından büyük bir utanç yaşadığını söyleyen Ece, "Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki... Bu yüzden bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma edilen küfürleri yıllardır okudum, ses çıkarmadım." dedi.

#8
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

İşte açıklamanın tamamı: Eda Ece açıklama yaptı. “Hiçbir zaman Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadım ya da organizasyonunda yer almadım. Bağış topladıklarında da yardım etmedim. Çünkü çok yakınım olan bir arkadaşım, kendisinin başına gelen, yıllar öncesine dayanan şahsi olarak yaşadığı bir dolandırıcılığı ve ona yapılan terbiyesizliği bana söylemişti. Ama insanlar değişebilir inancıyla karalayacak bir cümle de sarf etmedim. Amaç çok anlamlıydı ama şahsen katılmadım. Bir tek devletimizin çağırdığı için ATV bağış yayınına katıldım.

#9
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

Bana o ödülü verdiklerinde yaşadığım acıyı anlatmaya başladım. Konuşma sonunda o kadar ağır hissettim ki bir espri yaptım. Ve sadece o cümle paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki... Bu yüzden bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma edilen küfürleri yıllardır okudum, ses çıkarmadım. Bir tek özür diledim. İçime attım, utandım. Beni yerden yere vurmalarını izledim. Tam da peşinden hamile kaldım, bu kâbus devam etti. Çocuğum 2 yaşına geldi, bu linç hiç bitmedi. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum.

#10
Foto - Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi!

İnsanların oy haklarına karışma benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim. Keşke o şakayı yapmasaydım. Ayrımcı bir dil kullanmak, benim gibi herkesi seven birinin yapacağı iş değildi. Bana yakışmadı.”

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