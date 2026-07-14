  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Helal olsun TİKA! Yaptığıyla gönülleri bir kez daha fethetti Karabük'te evde kilitli kalan bebek feci şekilde can verdi! Acılı anneannenin feryatları dağları taşları yırttı! Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber! Bataklığa dönen tarlasını kurtarmak için bir kazma vurdu! Gerisini doğa halletti Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma! Ahbap balonu patladı muhalif ünlüler birer birer dökülüyor! Eda Ece yıllar sonra o kâbusu anlatıp helallik istedi! İran basını dünyaya duyurdu: Keşm Adası’nda patlama sesleri duyurdu Arazide başlayan yangın sağlık ocağını küle çevirdi!
Spor
23
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

Türkiye’nin yeşil sahalardaki gurur abideleri olan, her hafta on binlerce taraftarın coşkuyla doldurduğu en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumları tek tek sıralandı.

#1
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

Türkiye'de en yüksek seyirci kapasitesine sahip 20 stadyum belli oldu. İşte listenin en tepesindeki o stat...

#2
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

#3
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

1- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 77.563 | Kullanan takım: Fatih Karagümrük

#4
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

2- Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park | Kapasite: 53.798 | Kullanan takım: Galatasaray

#5
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

3- Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Kapasite: 47.430 | Kullanan takım: Fenerbahçe

#6
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

4- Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu | Kapasite: 43.361 | Kullanan takım: Bursaspor

#7
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

5- Beşiktaş Tüpraş Stadyumu | Kapasite: 42.684 | Kullanan takım: Beşiktaş

#8
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

6- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Kapasite: 41.600 | Kullanan takım: Konyaspor

#9
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

7- Papara Park | Kapasite: 41.000 | Kullanan takım: Trabzonspor

#10
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

8- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | Kapasite: 34.829 | Kullanan takım: Kocaelispor

#11
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

9- Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu | 34.500 | Kullanan takım: Eskişehirspor

#12
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

10- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Kapasite: 34.303 | Kullanan takım: Samsunspor

#13
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

11- Diyarbakır Stadyumu | Kapasite: 33.000 | Kullanan takım: Amedspor

#14
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

12- RHG Enertürk Enerji Stadyumu | Kapasite: 31.856 | Kullanan takım: Kayserispor

#15
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

13- Yeni Adana Stadyumu | Kapasite: 30.960 | Kullanan takım: Adana Demirspor

#16
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

14- Gaziantep Stadyumu | Kapasite: 30.320 | Kullanan takım: Gaziantep FK

#17
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

15- Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu | Kapasite: 29.307 | Kullanan takım: Antalyaspor

#18
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

16- 11 Nisan Stadyumu | Kapasite: 28.965 | Kullanan takım: Şanlıurfaspor

#19
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

17- Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu | Kapasite: 28.154 | Kullanan takım: Sakaryaspor

#20
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

18- BG Grup 4 Eylül Stadyumu | Kapasite: 27.817 | Kullanan takım: Sivasspor

#21
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

19- Yeni Malatya Stadyumu | Kapasite: 25.745 | Kullanan takım: Yeni Malatyaspor

#22
Foto - Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!

20- Mersin Stadyumu | Kapasite: 25.534 | Kullanan takım: Yeni Mersin İdman Yurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hürmüz Boğazı'nı açık tutması için İran'a ortak çağrı
Dünya

Hürmüz Boğazı'nı açık tutması için İran'a ortak çağrı

Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi, İran’a deniz ulaşımına yönelik müdahaleleri durdurma ve Hürmüz Boğazı’nı uluslararası deniz tra..
New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yeni haftanın ilk gününü düşüşle kapadı.

Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor
Gündem

Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor

Haluk Levent’in, Ahbap Derneği’ne ‘milyarlık şüpheli para trafiği’ soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yaptığı "Bülent Turan'a 15..
Haftalarca linç edilmişti... Deniz Akkaya'nın yıllar önceki Haluk Levent yorumu yine gündem oldu
Gündem

Haftalarca linç edilmişti... Deniz Akkaya'nın yıllar önceki Haluk Levent yorumu yine gündem oldu

Geçmişte Haluk Levent'e "dolandırıcı" diyen ve "Atatürkçüyüm diye Haluk Levent'e para vermek zorunda değilim" çıkışıyla gündem olan Deniz Ak..
İşte Haluk Levent’in suç ortakları
Gündem

İşte Haluk Levent’in suç ortakları

Vatandaşlardan topladığı paraya kumara basan Haluk Levent'in suç ortakları şimdilerde kafalarını kuma gömse bile arşivler tek tek ortaya çık..
Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında partisini mutlak butlan sürecine sürükleyen şaibeli kurultay hakkında çarpıcı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23