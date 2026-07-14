Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı!
Türkiye’nin yeşil sahalardaki gurur abideleri olan, her hafta on binlerce taraftarın coşkuyla doldurduğu en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumları tek tek sıralandı.
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Türkiye’nin yeşil sahalardaki gurur abideleri olan, her hafta on binlerce taraftarın coşkuyla doldurduğu en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumları tek tek sıralandı.
Türkiye'de en yüksek seyirci kapasitesine sahip 20 stadyum belli oldu. İşte listenin en tepesindeki o stat...
1- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 77.563 | Kullanan takım: Fatih Karagümrük
2- Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park | Kapasite: 53.798 | Kullanan takım: Galatasaray
3- Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Kapasite: 47.430 | Kullanan takım: Fenerbahçe
4- Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu | Kapasite: 43.361 | Kullanan takım: Bursaspor
5- Beşiktaş Tüpraş Stadyumu | Kapasite: 42.684 | Kullanan takım: Beşiktaş
6- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Kapasite: 41.600 | Kullanan takım: Konyaspor
7- Papara Park | Kapasite: 41.000 | Kullanan takım: Trabzonspor
8- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | Kapasite: 34.829 | Kullanan takım: Kocaelispor
9- Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu | 34.500 | Kullanan takım: Eskişehirspor
10- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Kapasite: 34.303 | Kullanan takım: Samsunspor
11- Diyarbakır Stadyumu | Kapasite: 33.000 | Kullanan takım: Amedspor
12- RHG Enertürk Enerji Stadyumu | Kapasite: 31.856 | Kullanan takım: Kayserispor
13- Yeni Adana Stadyumu | Kapasite: 30.960 | Kullanan takım: Adana Demirspor
14- Gaziantep Stadyumu | Kapasite: 30.320 | Kullanan takım: Gaziantep FK
15- Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu | Kapasite: 29.307 | Kullanan takım: Antalyaspor
16- 11 Nisan Stadyumu | Kapasite: 28.965 | Kullanan takım: Şanlıurfaspor
17- Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu | Kapasite: 28.154 | Kullanan takım: Sakaryaspor
18- BG Grup 4 Eylül Stadyumu | Kapasite: 27.817 | Kullanan takım: Sivasspor
19- Yeni Malatya Stadyumu | Kapasite: 25.745 | Kullanan takım: Yeni Malatyaspor
20- Mersin Stadyumu | Kapasite: 25.534 | Kullanan takım: Yeni Mersin İdman Yurdu
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