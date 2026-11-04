Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Trump, "Slaughter davasını kazandık ve bu dava başkana daha önce sahip olmadığı çok büyük yetkiler verdi" ifadelerini kullandı. Başkanlık makamının güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Bizim başkanlığımız güçlü bir başkanlık olarak görülüyor. Yapabileceğiniz çok şey var" dedi. CBS News'e konuşan ve Trump'a yakın oldukları belirtilen iki kaynak, Beyaz Saray'da son haftalarda başkanlık kararnameleri ve yürütme yetkileri üzerine görüşmeler yapıldığını aktardı. Görüşmelerde Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ile Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought'un öne çıktığı belirtildi.