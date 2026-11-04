  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arin Gölü’nde görsel şölen! Kış öncesi son misafirler geldi Merakla bekleniyor: Volkan Demirel de gelecek mi? İşte Emre Belözoğlu'nun ekibi İstanbul’da en çok nereli yaşıyor? İşte zirvedeki şehir Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu apar topar düğmeye bastı: Ayağının tozuyla gönderecek İzmir'de nefes kesen gövde gösterisi! Foça'da 630 komando milli silahlarla ölümcül parkurlara girdi! İbre yukarı döndü! Borsa güne yükselişle başladı Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı Şok haber geldi resmen: Orkun Kökçü'de büyük korku: Aylarca sahadan uzak kalır Fenerbahçe, Liverpool’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen artık yola çıkamayacak
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi ihtimaline ilişkin, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" açıklamasını yaptı. Demokratların hazırlayacağı yasaları veto etmeye hazır olduğunu belirten Trump, kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını söyledi. ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişmesi beklenirken, Başkan Donald Trump'tan Demokratlara yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. CBS News'e seçim merkezleri kapanmadan önce özel bir telefon röportajı veren Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi veya Senato'da çoğunluğu elde etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

#1
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Başkanlık yetkilerine güvendiğini belirten Trump, Kongre'den gelecek ve uygun bulmadığı yasa tasarılarını veto etmekten çekinmeyeceğini söyledi. Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi ihtimali sorulan Trump, başkanın yasaları veto etme yetkisini hatırlatarak, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" ifadelerini kullandı. Demokratların hazırlayacağı yasa tasarılarını gerektiğinde engellemeye hazır olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımı nedeniyle kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi.

#2
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Trump, veto yetkisinin Demokratları kendisiyle anlaşmaya zorlayabileceğini savunarak, "Tarihsel olarak birkaç ay boyunca veto kullanırsınız, ardından gelip 'Bir anlaşma yapmamız gerekiyor' derler" dedi. Kongre'deki çoğunluğun değişmesinin yönetiminin hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmayacağını savunan Trump, son dönemde Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararların başkanlık makamını güçlendirdiğini öne sürdü. Bu kapsamda Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın görevden alınmasına ilişkin davayı hatırlatan Trump, Yüksek Mahkeme'nin 6'ya karşı 3 oyla verdiği kararın federal kurumlar üzerindeki yetkilerini genişlettiğini söyledi.

#3
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Trump, "Slaughter davasını kazandık ve bu dava başkana daha önce sahip olmadığı çok büyük yetkiler verdi" ifadelerini kullandı. Başkanlık makamının güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Bizim başkanlığımız güçlü bir başkanlık olarak görülüyor. Yapabileceğiniz çok şey var" dedi. CBS News'e konuşan ve Trump'a yakın oldukları belirtilen iki kaynak, Beyaz Saray'da son haftalarda başkanlık kararnameleri ve yürütme yetkileri üzerine görüşmeler yapıldığını aktardı. Görüşmelerde Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ile Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought'un öne çıktığı belirtildi.

#4
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Özellikle göçmenlik ve ticaret politikalarında yeni başkanlık adımlarının değerlendirildiği ifade edildi. Trump'a yakın kaynaklardan biri, Demokratların Kongre'de güç kazanması halinde bile başkanın ticaret, sınır güvenliği, federal yönetim, dış politika ve ulusal güvenlik alanlarında geniş yetkilerini koruyacağını savundu. Ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek vermek için yoğun bir kampanya yürüttüğünü belirten Trump, son haftalardaki mitinglerinin seçim yarışını değiştirdiğini öne sürdü. Trump, "Hatırlarsanız 30-40 gün önce herkes büyük bir yenilgiden söz ediyordu. Şimdi ise kazanabileceğimizi bile konuşuyorlar" dedi.

#5
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Kampanya sürecindeki çalışmalarını anlatan Trump, "29 gün boyunca 33 etkinlik düzenledim. Hepsi devasa mitinglerdi. Daha önce kimse böyle bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı. Mitinglerin seçmenlerin ilgisini artırdığını savunan Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde beklenenden daha iyi sonuçlar elde edebileceğini söyledi. Seçim sonuçlarına ilişkin kesin bir tahminde bulunmayan Trump, sandıktan sürpriz sonuçlar çıkabileceğini kabul etti. "Kazanacak mıyız? Göreceğiz. İyi bir şansımız var ama utanç verici bir sonuç yaşamayacağız" diyen Trump, Cumhuriyetçilerin kampanya boyunca önemli bir ivme yakaladığını savundu.

#6
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Başkan Trump, önceki yıl kabul edilen ve "One Big Beautiful Bill Act" adıyla bilinen kapsamlı yasa ile ticaret politikalarının ekonomik büyümeye katkı sağladığını da ileri sürdü. Trump, röportajda Washington'daki inşaat ve yenileme projelerine de değindi. Beyaz Saray ve başkentteki tarihi yapıların bakımına önem verdiğini söyleyen Trump, eski Başkan Barack Obama'nın bu çalışmalara yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Beyaz Saray'da kırık pencereler ve hasarlı taşlar bulunduğunu belirten Trump, bunların onarıldığını ifade ederek, "Beyaz Saray artık kusursuz durumda" dedi.

#7
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

İnşaat ve yenileme çalışmalarının kendisini rahatlattığını anlatan Trump, "Bunu yapmaktan gerçekten keyif alıyorum. Birçok insan için bu işler stresli olabilir ama beni rahatlatıyor çünkü bu işi çok iyi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Trump, 2027 yılında Beyaz Saray'daki yeni balo salonu projesini tamamlamayı ve Washington'da inşa edilmesini istediği yaklaşık 76 metre yüksekliğindeki takın yapımına başlamayı hedeflediğini söyledi. Balo salonunun aynı zamanda askeri bir kompleks içereceğini belirten Trump, planlanan takı ise başarının kutlanması olarak nitelendirdi.

#8
Foto - Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını

Başkentteki duvar yazılarının temizlenmesine yönelik çalışmalara da değinen Trump, yönetiminin 97 farklı noktada ciddi grafiti sorunuyla mücadele ettiğini anlattı. Trump'a röportajda 2028 başkanlık seçimlerine ilişkin planları da soruldu. Anayasal ve hukuki engellerle karşılaşacak olası bir üçüncü dönem adaylığı konusunda danışmanlarıyla henüz görüşmediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Parti'de gelecekte başkanlık için yarışabilecek çok sayıda güçlü isim bulunduğunu söyledi. Trump'ın açıklamaları, Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi halinde Beyaz Saray ile yasama organı arasında yaşanabilecek yetki mücadelelerine ilişkin tartışmaları artırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Gündem

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, Zorlu Holding tarafın..
Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı
Gündem

Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın köşesinde gündeme getirdiği ve TFF üyesi bir hukukçunun Tera Yatırım üzerinden batık bir şirketi halka arz etme v..
Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!
Gündem

Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumlul..
Başkan Erdoğan duyurdu: Güney Kore ile nükleer mutabakat zaptı imzaladık
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Güney Kore ile nükleer mutabakat zaptı imzaladık

Başkan Erdoğan, Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan,..
Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!
Gündem

Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında dinlenen her tanık, Ekrem İmamoğlu yönetiminde kurulan devasa bir soygun ekosistemini göz..
Dünya diken üstünde, Washington ve Tahran hattında son dakika pazarlığı! Trump'tan seçim öncesi flaş İran açıklaması
Gündem

Dünya diken üstünde, Washington ve Tahran hattında son dakika pazarlığı! Trump'tan seçim öncesi flaş İran açıklaması

ABD'de yarın gerçekleşecek kritik ara seçimler öncesinde Washington'daki bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'yu salla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23