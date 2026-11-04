Senin ağzın ne söylüyor böyle? Seçim sürerken Trump yine yaptı yapacağını
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi ihtimaline ilişkin, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" açıklamasını yaptı. Demokratların hazırlayacağı yasaları veto etmeye hazır olduğunu belirten Trump, kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını söyledi. ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişmesi beklenirken, Başkan Donald Trump'tan Demokratlara yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. CBS News'e seçim merkezleri kapanmadan önce özel bir telefon röportajı veren Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi veya Senato'da çoğunluğu elde etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.