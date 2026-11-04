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Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

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Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

Tüm ülke Salah'ın kalbini yeniden kazanmak için düğmeye bastı.

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Foto - Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

Mısırlılar ne yapıp edip Mohamed Salah’ın kalbini kırdı... onarmaya çabalıyorlar. Öyle ki, Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, yıldız futbolcunun milli takımı bırakmaması için Trabzon’a kadar geldi.

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Foto - Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida’nın, Türkiye ziyareti sırasında Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı.

#3
Foto - Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

Mısırlı gazeteci Ahmed Şobir’in aktardığı bilgilere göre Abo Rida, Trabzonspor’un Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Maçın ardından ise Salah ve birçok kulüp yetkilisinin katıldığı samimi bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

#4
Foto - Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

Zirvenin en önemli gündem maddesi, Salah’ın milli takımdaki geleceği oldu. Abo Rida’nın, yıldız futbolcuya Mısır halkının kendisine olan sevgisini ve milli takımdaki liderliğine devam etmesi yönündeki güçlü arzuyu bizzat ilettiği ifade edildi.

#5
Foto - Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

Mohamed Salah’ın Mısır futbol tarihi için eşsiz bir değer taşıdığının altını çizen Ahmed Şobir, yıldız oyuncunun milli takımla olan bağlarının büyük bir hassasiyetle korunması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

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Foto - Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

"Eğer Salah biraz kırgın, üzülmüş veya rahatsız hissediyorsa bile, oturup konuşmamıza, kalplerimizi açmamıza ve sorunun ne olduğunu anlamamıza engel hiçbir şey yok. Çünkü biz her 50 yılda bir Mohamed Salah gibi bir oyuncu yetiştiremeyiz!"

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Foto - Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

Şobir, Milli Takım Direktörü İbrahim Hasan’ın daha önce Salah’ın profesyonel zihniyetini ve teknik ekibin ona duyduğu derin saygıyı öven açıklamalarının, bu görüşme öncesinde çok olumlu bir zemin hazırladığını da sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Tarık

Ey Trabzonlu imanlı kardeşlerim Stadyumda yaptığınız Allah Allah Muhammed Salah tezahüratından sizi vazgeçmeye çağırıyorum. Bu söz dinimizde küfür sözüdür; insanı dinden çıkarır. Sevginizi abartmayın. Allah affedicidir tövbe edin.
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