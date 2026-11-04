Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor

"Eğer Salah biraz kırgın, üzülmüş veya rahatsız hissediyorsa bile, oturup konuşmamıza, kalplerimizi açmamıza ve sorunun ne olduğunu anlamamıza engel hiçbir şey yok. Çünkü biz her 50 yılda bir Mohamed Salah gibi bir oyuncu yetiştiremeyiz!"