Flaş karar: Mohamed Salah'ın kalbi kırıldı! Krize çözüm aranıyor
Tüm ülke Salah'ın kalbini yeniden kazanmak için düğmeye bastı.
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Tüm ülke Salah'ın kalbini yeniden kazanmak için düğmeye bastı.
Mısırlılar ne yapıp edip Mohamed Salah’ın kalbini kırdı... onarmaya çabalıyorlar. Öyle ki, Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, yıldız futbolcunun milli takımı bırakmaması için Trabzon’a kadar geldi.
Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida’nın, Türkiye ziyareti sırasında Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı.
Mısırlı gazeteci Ahmed Şobir’in aktardığı bilgilere göre Abo Rida, Trabzonspor’un Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Maçın ardından ise Salah ve birçok kulüp yetkilisinin katıldığı samimi bir akşam yemeğinde bir araya geldi.
Zirvenin en önemli gündem maddesi, Salah’ın milli takımdaki geleceği oldu. Abo Rida’nın, yıldız futbolcuya Mısır halkının kendisine olan sevgisini ve milli takımdaki liderliğine devam etmesi yönündeki güçlü arzuyu bizzat ilettiği ifade edildi.
Mohamed Salah’ın Mısır futbol tarihi için eşsiz bir değer taşıdığının altını çizen Ahmed Şobir, yıldız oyuncunun milli takımla olan bağlarının büyük bir hassasiyetle korunması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:
"Eğer Salah biraz kırgın, üzülmüş veya rahatsız hissediyorsa bile, oturup konuşmamıza, kalplerimizi açmamıza ve sorunun ne olduğunu anlamamıza engel hiçbir şey yok. Çünkü biz her 50 yılda bir Mohamed Salah gibi bir oyuncu yetiştiremeyiz!"
Şobir, Milli Takım Direktörü İbrahim Hasan’ın daha önce Salah’ın profesyonel zihniyetini ve teknik ekibin ona duyduğu derin saygıyı öven açıklamalarının, bu görüşme öncesinde çok olumlu bir zemin hazırladığını da sözlerine ekledi.
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