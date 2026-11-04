Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçları netleşmeye başlarken yenilgiyi kabul eden bir açıklama yaptı. Seçimlerde güç kaybeden Trump, “Ben oy pusulasında yoktum, olsaydım büyük farkla kazanırdık” dedi. Sonuçların Türkiye'ye etkisi merak konusu olurken, uzmanlar olası yansımaların Erdoğan-Trump ilişkileri, F-35 programı, yaptırımlar ve Suriye politikası üzerinden hissedilebileceğine dikkat çekiyor.