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Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

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Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçları netleşmeye başlarken yenilgiyi kabul eden bir açıklama yaptı. Seçimlerde güç kaybeden Trump, “Ben oy pusulasında yoktum, olsaydım büyük farkla kazanırdık” dedi. Sonuçların Türkiye'ye etkisi merak konusu olurken, uzmanlar olası yansımaların Erdoğan-Trump ilişkileri, F-35 programı, yaptırımlar ve Suriye politikası üzerinden hissedilebileceğine dikkat çekiyor.

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#1
Foto - Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Esma Gül Özen ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde sandıklar kapandı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.

#2
Foto - Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en büyük sınavı olarak değerlendirilen ara seçimlerin sonuçları Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağını ve Demokratların Senato'da yeniden kontrolü ele geçirip geçiremeyeceğini belirleyecek.

#3
Foto - Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Gelen ilk sonuçlara göre ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'da 35 sandalye için yapılan ara seçimlerde Demokratlar iki tarafta da önde. Oylar sayılırken Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşımda bulundu.

#4
Foto - Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Senato'da son durum: Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 39. Temsilciler Meclisi'nde son durum: Demokratlar 137, Cumhuriyetçiler 78 Trump paylaşımında, kendisinin oy pusulasında yer almadığını belirterek, pusulada yer alması durumunda seçimleri ezici bir zaferle kazanacaklarını ifade etti.

#5
Foto - Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Trump'ın seçimlerde güç kaybetmesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Demokratların Kongre'de güçlenmesiyle Ankara'nın Washington üzerindeki diplomatik manevra alanının daralabileceği değerlendiriliyor. Özellikle F-35 programına dönüş, CAATSA yaptırımları ve Suriye politikası gibi başlıklarda Türkiye açısından yeni engeller gündeme gelebilir.

#6
Foto - Trump’ın ağır seçim hezimeti Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Öte yandan ABD'nin NATO politikasında kurumsal dengelerin güçlenmesi, Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından fırsatlar yaratabilir. Ekonomik etkilerin ise doların seyri, küresel piyasalar ve Türkiye'nin risk primi üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

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