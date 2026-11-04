Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen artık yola çıkamayacak

Ankara'da ticari taksiler için en yüksek prim 178 bin 634 lira, en düşük prim ise 29 bin 772 lira oldu. İzmir'de sıfırıncı basamak primi 173 bin 431 liraya, sekizinci basamak primi ise 28 bin 905 liraya ulaştı. Kasım tarifesinde en dikkat çekici rakamlardan biri yolcu otobüslerinde görüldü. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün sıfırıncı basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 451 bin 644 liraya çıktı. Aynı araç grubunda sekizinci basamakta bulunan işletmeciler için belirlenen prim ise 75 bin 274 lira oldu. Böylece yüksek riskli otobüslerin sigorta maliyeti 450 bin lira sınırını aşmış oldu.