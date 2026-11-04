Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen artık yola çıkamayacak
Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Kasım 2026 tarifesi açıklandı. Primlere yüzde 1 zam gelirken İstanbul'da en riskli otomobil sürücülerinin ödeyeceği tutar 59 bin 678 liraya, ticari taksilerde 183 bin 837 liraya yükseldi. 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde ise prim 451 bin 644 lirayı buldu. Sigortasını zamanında yenilemeyen sürücüler, gecikme zammı ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.