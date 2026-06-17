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#1
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

İşte o yazı;

#2
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) üzerinden yapılan alçakça karikatürlerden tutun da, birçok Avrupa ülkesinde camilerimize yapılan insanlık dışı saldırıları da malumunuz maalesef belli aralıklarla duyuyoruz...

#3
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

Her ne kadar Batı özgürlüğü ve çağdaş yaşam adı altında bizlere yıllarca yutturulan Avrupa Medeniyeti’nden dem vurulsa da bugün geldiğimiz noktada İslamofobik saldırı ve faaliyetlerle her daim donandığını görüyoruz. Bugün konuşacağımız kişi de bu zihniyetin tohumlarından bir zehirli sarmaşık olan sözde siyasetçi denilen züppeden bahsedeceğiz...

#4
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

Hepinizin fotoğrafını görünce yüzüne tükürmeyi bile ziyanlık olarak düşündüğünüz Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders’tan bahsediyorum tabii ki... Öncelikle bu insan görünümlü yaratığın neyle gündeme geldiğini bir hatırlatmak istiyorum.. Malumunuz 2026 FIFA Dünya Kupası maçları başladı. Her gün futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabakanın birinde çok ilginç bir olay yaşandı. Aslında ilginç olan bazı futbolcuların maça çıkarken istavroz çıkarmaları nasıl bugün konu olmuyorsa, Müslüman futbolcuların sahada oruç tutması kadar gol sevincinde secdeye kapanmaları da gayet doğal bir hareket olarak sahalarda görüyoruz...

#5
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders denilen bu alçak, Fas Milli Takımı’nın Dünya Kupası maçı öncesi futbolcularının secde ederken çekilmiş fotoğrafını “İnşallah zafer” notuyla paylaşmasını hedef aldı. İslam düşmanlığında sınır tanımayan Wilders, bu anlamlı kareyi alıntılayarak Allah’a küfretme cüretinde bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile Brezilya arasında oynanacak kritik müsabaka öncesinde, Fas Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından inanç ve motivasyon içeren bir paylaşım yapıldı.

#6
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

Futbolcuların saha içinde secdeye gittiği bir fotoğraf karesini paylaşan Kuzey Afrika temsilcisi, gönderiye “İnşallah zafer” notunu ekledi. Hollanda’da Özgürlük Partisi lideri olan, İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Geert Wilders ise bu paylaşımı görerek nefret kusmak için gecikmedi. Daha önce de Ramazan ve Kurban Bayramı gibi Müslümanların kutsal günlerinde provoke edici skandal paylaşımlara imza atan Wilders, bu kez doğrudan İslamiyet’in kutsalına saldırdı. Fas’ın galibiyet temenni ettiği fotoğrafı şahsi hesabından paylaşan aşırı sağcı siyasetçi, “F*** Allah” ifadelerini kullanarak açıkça nefret suçu işledi.

#7
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

Geçmişte de benzer pek çok skandala imza atan Wilders, İslam dinini “geri kalmış bir kültürün ideolojisi” olarak tanımlamış ve Avrupa’da ülkelerinde yaşayan Müslüman vatandaşları hedef göstererek “pislik” nitelendirmesinde bulunmuştu. Wilders’ın son küstahlığı, küresel çapta büyük bir infiale ve kınama dalgasına yol açtı. Ama bu alçak için dünyalar kadar kınama olsa da maalesef birisi daha çıkıp bu arkadaşa haddini bildiremedi... Esas garip olan ve batının çirkin yüzünü ortaya koyan geçmişte bu şahısla ilgili bir gelişme daha yaşanmıştı... Müslümanların büyük tepkisi çeken ve Wilders tarafından 2008 yılında hazırlatılan ve yönetilen İslam karşıtı kısa bir propagandist filmi de yöneten bu mahlûkat, 17 dakika uzunluğundaki filmde, Kur’an’dan ayetleri, terör eylemleri ve radikal din adamlarının açıklamalarıyla bağlamından kopararak harmanlamakta ve İslam’ı şiddetle eşdeğer göstermeyi marifet saymış ve hakkında beş ayrı suçlamayla mahkemeye çıkmıştı. İşin işte tam karikatür hali ise şu; Yargıç, Wilders’in açıklamalarının Müslümanlara değil, İslama yönelik olduğunu ve bunun da “kamusal tartışma sınırları içinde kabul edilebilir” bulunması gerektiğini belirtti. Yargıç, Wilders’in yorumlarının mahkeme heyetince “iğrenç ve aşağılayıcı” bulunduğunu ancak nefrete yol açar nitelikte olmadığını söylemiş ve mahkeme salonunda bulunan Wilders’in destekçileri kararı alkışlarıyla karşılamıştı...

#8
Foto - Selma Savcı yazdı: Zalimler için yaşasın cehennem!..

Ve bu alçak Wilders ise kararla ilgili “Bu yalnızca benim için bir beraat değil, Hollanda’da ifade özgürlüğü için de bir zaferdir. Artık İslam’ı eleştirmek yasal olmakla kalmıyor, İslam’ı alenen eleştirmek de mümkün. Buna ihtiyacımız var çünkü toplumumuzun İslamlaşması ciddi bir sorun ve özgürlüğümüze yönelik tehdittir ve bunu söylemeye artık hakkım var” diyerek bugün geldiğimiz noktada oturduğu her yerden ve her platformdan Müslümanların kutsal değerlerine karşı nefret suçu işliyor. Her zaman İslam’a karşı yapılan saldırılarda etiketlendirilmeye çalışılan din kardeşlerimiz hedef tahtasına konulsa da, her ne hikmetse bu eleştirileri yapan alçaklar sürüsünün ise cezası her daim sloganik kınamalar ve çıkmayan cezalar topluluğuyla sona eriyor.. Yüce Kitabımızda Mâide Suresi, 57. ayet aslında bize çok şeyi anlatmıştır: “Dini bir oyun ve eğlence edinenlerin ve onlarla alay edenlerin uyarılması gerektiği vurgulanır” Bu dini değerler üzerinden bir takım alçaklıkların cezası da mutlaka verilmelidir. Umarım ben bu yazılarımı yazdığım müddetçe bu alçak Wilders’in hesap verdiği haberini de büyük bir müjdeyle buradan vermeyi şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ezcümle; Bediüzzaman Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayat eserinde geçen meşhur şu sözle noktalayalım inşallah: “Zalimler için yaşasın cehennem!”

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Yorumlar

Blondepate

Hollandalı generali hâlâ unutmadık. Yüzlerce Bosnalı silahsız sivili, Sırplara teslim ederek öldürülmelerine/katledilmelerine sebep olmuştu. Avrupa işte bu. Anlayana.....
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