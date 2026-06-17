Ve bu alçak Wilders ise kararla ilgili “Bu yalnızca benim için bir beraat değil, Hollanda’da ifade özgürlüğü için de bir zaferdir. Artık İslam’ı eleştirmek yasal olmakla kalmıyor, İslam’ı alenen eleştirmek de mümkün. Buna ihtiyacımız var çünkü toplumumuzun İslamlaşması ciddi bir sorun ve özgürlüğümüze yönelik tehdittir ve bunu söylemeye artık hakkım var” diyerek bugün geldiğimiz noktada oturduğu her yerden ve her platformdan Müslümanların kutsal değerlerine karşı nefret suçu işliyor. Her zaman İslam’a karşı yapılan saldırılarda etiketlendirilmeye çalışılan din kardeşlerimiz hedef tahtasına konulsa da, her ne hikmetse bu eleştirileri yapan alçaklar sürüsünün ise cezası her daim sloganik kınamalar ve çıkmayan cezalar topluluğuyla sona eriyor.. Yüce Kitabımızda Mâide Suresi, 57. ayet aslında bize çok şeyi anlatmıştır: “Dini bir oyun ve eğlence edinenlerin ve onlarla alay edenlerin uyarılması gerektiği vurgulanır” Bu dini değerler üzerinden bir takım alçaklıkların cezası da mutlaka verilmelidir. Umarım ben bu yazılarımı yazdığım müddetçe bu alçak Wilders’in hesap verdiği haberini de büyük bir müjdeyle buradan vermeyi şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ezcümle; Bediüzzaman Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayat eserinde geçen meşhur şu sözle noktalayalım inşallah: “Zalimler için yaşasın cehennem!”