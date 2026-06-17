Geçmişte de benzer pek çok skandala imza atan Wilders, İslam dinini “geri kalmış bir kültürün ideolojisi” olarak tanımlamış ve Avrupa’da ülkelerinde yaşayan Müslüman vatandaşları hedef göstererek “pislik” nitelendirmesinde bulunmuştu. Wilders’ın son küstahlığı, küresel çapta büyük bir infiale ve kınama dalgasına yol açtı. Ama bu alçak için dünyalar kadar kınama olsa da maalesef birisi daha çıkıp bu arkadaşa haddini bildiremedi... Esas garip olan ve batının çirkin yüzünü ortaya koyan geçmişte bu şahısla ilgili bir gelişme daha yaşanmıştı... Müslümanların büyük tepkisi çeken ve Wilders tarafından 2008 yılında hazırlatılan ve yönetilen İslam karşıtı kısa bir propagandist filmi de yöneten bu mahlûkat, 17 dakika uzunluğundaki filmde, Kur’an’dan ayetleri, terör eylemleri ve radikal din adamlarının açıklamalarıyla bağlamından kopararak harmanlamakta ve İslam’ı şiddetle eşdeğer göstermeyi marifet saymış ve hakkında beş ayrı suçlamayla mahkemeye çıkmıştı. İşin işte tam karikatür hali ise şu; Yargıç, Wilders’in açıklamalarının Müslümanlara değil, İslama yönelik olduğunu ve bunun da “kamusal tartışma sınırları içinde kabul edilebilir” bulunması gerektiğini belirtti. Yargıç, Wilders’in yorumlarının mahkeme heyetince “iğrenç ve aşağılayıcı” bulunduğunu ancak nefrete yol açar nitelikte olmadığını söylemiş ve mahkeme salonunda bulunan Wilders’in destekçileri kararı alkışlarıyla karşılamıştı...