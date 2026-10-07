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Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor Dünyanın en sağlıklısı seçilmişti: İşte faydası saymakla bitmeyen mucize gıda! İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu! Selma Savcı yazdı: Bir memnun turist, bin turist yollar... Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı Tüm Galatasaraylılar merak ediyordu ve ortaya çıktı: Flaş karar alındı: Bomba gibi patladı Elle toplanıyor, güneşte kurutuluyor! Keşmir yemeklerinin gizli rengi Deplasman çıkmazı! Trabzonspor, hasreti dindirmek istiyor Kocaeli'ndeki görüntünün gizemi çözülemedi! İddialar korkunç! 1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım
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Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor

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Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor

Protein denince akla ilk gelen besinlerden biri tahin güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. 100 gram üzerinden değerlendirildiğinde sade yoğurttan yaklaşık 5 kat fazla protein içerebilen tahin, özellikle kahvaltıda 1 kaşıkla beslenmeye kolayca eklenebiliyor; isteyen pekmezle karıştırarak tüketiyor. Tahini "mucize besin" olarak değerlendirmek doğru mu?

#1
Foto - Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden tahin, yalnızca lezzetiyle değil besin değeriyle de dikkat çekiyor. Susamdan elde edilen tahin, protein, sağlıklı yağlar ve çeşitli mineraller açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor. 100 gram üzerinden yapılan karşılaştırmalarda tahinin protein miktarı, sade tam yağlı yoğurdun yaklaşık 5 katına kadar çıkabiliyor. Ancak yüksek enerji içeriği nedeniyle tüketirken porsiyon kontrolü önem taşıyor.

#2
Foto - Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor

Tahin, özellikle kahvaltıda veya ara öğünlerde pratik şekilde tüketilebiliyor. Tek başına yenebildiği gibi pekmezle karıştırılarak da sofralara eklenebiliyor. Yoğun kıvamı ve kendine özgü aroması sayesinde ekmeğin üzerine sürülebiliyor, yulaf ve yoğurt karışımlarına eklenebiliyor ya da tatlı tariflerinde kullanılabiliyor.

#3
Foto - Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor

Tahin, özellikle kahvaltıda veya ara öğünlerde pratik şekilde tüketilebiliyor. Tek başına yenebildiği gibi pekmezle karıştırılarak da sofralara eklenebiliyor. Yoğun kıvamı ve kendine özgü aroması sayesinde ekmeğin üzerine sürülebiliyor, yulaf ve yoğurt karışımlarına eklenebiliyor ya da tatlı tariflerinde kullanılabiliyor.

#4
Foto - Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor

Tahin aynı zamanda susamdan gelen bitkisel protein, doymamış yağlar, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi besin öğelerini içeriyor. Bu nedenle dengeli beslenme düzeninde küçük porsiyonlarla değerlendirilebilecek besinler arasında yer alıyor. 1 KAŞIK TAHİN YETERLİ Mİ? Tahin besin değeri yüksek olduğu kadar kalorisi de yoğun bir gıda. Bu nedenle günlük tüketimde miktarı abartmamak gerekiyor. Yaklaşık 1 yemek kaşığı tahin, beslenme düzenine pratik şekilde eklenebilecek ölçülerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak günlük ihtiyaç; kişinin yaşına, kilosuna, fiziksel aktivitesine ve genel beslenme düzenine göre değişebiliyor. Tahin ve pekmez geleneksel olarak birlikte tüketiliyor. Tahinin yoğun ve hafif buruk tadı, pekmezin tatlılığıyla dengeleniyor. Ancak pekmezin doğal şeker içeriği nedeniyle karışımın miktarını kontrollü tutmak önemli. Özellikle kalori ve şeker tüketimini sınırlaması gereken kişilerin porsiyona dikkat etmesi gerekiyor.Tahin aynı zamanda susamdan gelen bitkisel protein, doymamış yağlar, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi besin öğelerini içeriyor. Bu nedenle dengeli beslenme düzeninde küçük porsiyonlarla değerlendirilebilecek besinler arasında yer alıyor. 1 KAŞIK TAHİN YETERLİ Mİ? Tahin besin değeri yüksek olduğu kadar kalorisi de yoğun bir gıda. Bu nedenle günlük tüketimde miktarı abartmamak gerekiyor. Yaklaşık 1 yemek kaşığı tahin, beslenme düzenine pratik şekilde eklenebilecek ölçülerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak günlük ihtiyaç; kişinin yaşına, kilosuna, fiziksel aktivitesine ve genel beslenme düzenine göre değişebiliyor. Tahinin 100 gramındaki protein miktarı yaklaşık 17-20 gram düzeyine çıkabilirken, tam yağlı sade yoğurtta bu değer yaklaşık 3-4 gram civarında seyrediyor. Bu nedenle gram bazında karşılaştırıldığında tahin, yoğurttan yaklaşık 5 kat daha fazla protein içerebiliyor. Ancak bu karşılaştırma, tahinin "yoğurttan 5 kat daha sağlıklı" olduğu anlamına gelmiyor. Yoğurt probiyotikler, kalsiyum ve süt proteinleri açısından farklı avantajlar sunarken tahin ise sağlıklı yağlar ve bitkisel protein bakımından öne çıkıyor. En doğru yaklaşım, iki besini birbirinin alternatifi olarak değil, dengeli beslenmenin farklı parçaları olarak değerlendirmek. Herhangi bir hastalığı olanlar, alerjisi olanlar, hamileler ve çocuklar mutlaka doktoruna danışarak, kontrollü tüketmelidir.ARAŞTIRMALAR TAHİN VE SUSAM HAKKINDA NE SÖYLÜYOR? Tahin, susamdan elde edilmesi nedeniyle protein ve doymamış yağların yanı sıra çeşitli biyoaktif bileşenler de içeriyor. 2025 yılında Nutrition & Metabolism dergisinde yayımlanan sistematik derleme ve meta-analize göre, susam ve susam ürünlerinin tüketimi kan şekeri kontrolü, inflamasyon belirteçleri ve kan yağları üzerinde olumlu etkiler gösterebiliyor. Araştırmada 13 klinik çalışma ve toplam 521 katılımcının verileri değerlendirildi. Aynı araştırmada susam tüketiminin özellikle HbA1c olarak bilinen uzun dönem kan şekeri göstergesinde, CRP ve IL-6 gibi inflamasyon belirteçlerinde düşüşle ilişkili olduğu bildirildi. Araştırmacılar, toplam kolesterol ve trigliserit değerlerinde de bazı olumlu sonuçlara ulaşıldığını ancak etkilerin kesinleştirilmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtti. PubMed'de yer alan ve randomize kontrollü çalışmaların değerlendirildiği başka bir meta-analize göre ise susam tüketimi bazı kalp-damar hastalığı risk faktörlerinde iyileşmeyle ilişkilendirildi. Çalışmada özellikle kan yağları ve tansiyon üzerindeki potansiyel etkiler incelendi. Tansiyon üzerine yapılan araştırmalar da dikkat çekiyor. PubMed'de yayımlanan sekiz kontrollü çalışmayı kapsayan sistematik derleme ve meta-analize göre, susam tüketiminin sistolik ve diyastolik kan basıncının düşürülmesine katkı sağlayabileceğine ilişkin sonuçlar elde edildi. Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmalar arasındaki farklılıklar nedeniyle daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu nedenle tahini "mucize besin" olarak değerlendirmek yerine, protein, sağlıklı yağlar ve susamdan gelen bitkisel bileşenleri beslenmeye kazandıran yoğun bir gıda olarak ele almak daha doğru. Ayrıca bu araştırmaların önemli bir bölümünün doğrudan tahin değil, susam ve farklı susam ürünleri üzerinde yürütüldüğünü de belirtmek gerekiyor.

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