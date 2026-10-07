Dünyanın en sağlıklısı seçilmişti: İşte faydası saymakla bitmeyen mucize gıda!
Tıbbi değerlendirmelerin sonrasında dünyanın en sağlıklı kuru yemişleri listesi açıklandı.
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Tıbbi değerlendirmelerin sonrasında dünyanın en sağlıklı kuru yemişleri listesi açıklandı.
Kuru yemişler; sağlıklı yağ, protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin besinler arasında bulunuyor. Ancak her kuru yemişin besin profili aynı değil. Vitamin, mineral ve yağ içerikleri nedeniyle bazı türler diğerlerine göre daha fazla öne çıkıyor. Sağlık platformu Healthline tarafından uzmanların tıbbi incelemesinden geçirilen değerlendirmede, besin değerleri ve sağlığa olası etkileriyle dikkat çeken kuru yemişler sıralandı.
Ceviz ve fındığı geride bırakan badem, 28 gramlık porsiyonuyla listenin zirvesine yerleşti. Uzmanların değerlendirmesine göre en sağlıklı kuru yemişler arasında protein, lif, vitamin, mineral ve sağlıklı yağlarıyla öne çıkan 9 seçenek dikkat çekiyor. İşte Healthline uzmanlarına göre en sağlıklı 9 kuru yemiş...
YER FISTIĞI Teknik açıdan baklagiller grubunda bulunan yer fıstığı, besin içeriği ve tüketim biçimi nedeniyle kuru yemişlerle birlikte değerlendiriliyor. Yaklaşık 28 gramında 7 gram protein bulunan yer fıstığı; folat, magnezyum ve antioksidanlar bakımından da oldukça zengin bir besin olarak öne çıkıyor.
FINDIK Listenin sekizinci basamağında fındık yer alıyor. Sağlıklı yağ, protein ve lif içeren fındık; E vitamini, magnezyum ve manganez bakımından da dikkat çekiyor. İçerdiği çeşitli bitkisel bileşiklerin antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olabileceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor
BREZİLYA CEVİZİ Brezilya cevizi, özellikle yüksek selenyum içeriğiyle öne çıkıyor. Selenyum; tiroit hormonlarının üretimi ve DNA sentezi gibi hayati süreçlerde önemli görevler üstleniyor. Ancak yüksek selenyum içeriği nedeniyle bu kuru yemişin aşırı miktarda tüketilmemesi öneriliyor.
MAKADEMYA CEVİZİ Makadamya cevizi, yüksek oranda sağlıklı yağ içeren seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 28 gramında 21,5 gram yağ bulunan makadamya cevizi, aynı zamanda manganez ve bakır içeriyor. Karbonhidrat oranı ise pek çok kuru yemişe kıyasla daha düşük seviyede kalıyor.
PİKAN CEVİZİ Beşinci sırada yer alan pekan cevizi, özellikle çinko ve manganez içeriğiyle öne çıkıyor. Çinko; bağışıklık sistemi, yara iyileşmesi ve DNA sentezi dahil birçok önemli süreçte rol oynuyor. Bazı araştırmalar, pekan tüketiminin kötü kolesterol olarak bilinen LDL ve trigliserit seviyeleri üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğine işaret ediyor.
KAJU Listenin dördüncü sırasında kaju bulunuyor. Protein, K vitamini, magnezyum ve manganez içeren kaju, özellikle kemik sağlığı açısından önemli besin öğeleri sunuyor. Yaklaşık 28 gram çiğ kajunun 5 gram protein içerdiği belirtiliyor.
CEVİZ Türkiye'de en fazla tüketilen kuru yemişlerden biri olan ceviz, listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Bakır ve magnezyum bakımından zengin olan cevizin, kalp sağlığıyla bağlantılı çeşitli göstergeler üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirtiliyor. Ceviz ayrıca bitkisel omega-3 yağ asidi ALA açısından da yüksek içeriğiyle öne çıkıyor.
ANTEP FISTIĞI İkinci sırada Antep fıstığı bulunuyor. Birçok kuru yemişe göre daha düşük kalori ve yağ içeren Antep fıstığı; protein, lif, B6 vitamini ve fosfor açısından zengin. Bunun yanı sıra göz sağlığını destekleyen lutein ve zeaksantin başta olmak üzere çeşitli antioksidan bileşikler de içeriyor.
BADEM Listenin zirvesinde badem yer alıyor. Yaklaşık 28 gramında 6 gram protein ve 3 gram lif bulunan badem, özellikle E vitamini ve magnezyum bakımından oldukça zengin. Bilimsel araştırmalar, bademin dengeli beslenmenin parçası olarak tüketilmesi halinde kolesterol ve bazı kalp-damar hastalığı risk göstergeleri üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğine işaret ediyor.
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