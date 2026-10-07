Dünyanın en sağlıklısı seçilmişti: İşte faydası saymakla bitmeyen mucize gıda!

Kuru yemişler; sağlıklı yağ, protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin besinler arasında bulunuyor. Ancak her kuru yemişin besin profili aynı değil. Vitamin, mineral ve yağ içerikleri nedeniyle bazı türler diğerlerine göre daha fazla öne çıkıyor. Sağlık platformu Healthline tarafından uzmanların tıbbi incelemesinden geçirilen değerlendirmede, besin değerleri ve sağlığa olası etkileriyle dikkat çeken kuru yemişler sıralandı.