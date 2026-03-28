Haftada iki günü internette geçiyoruz
Haftada iki günü internette geçiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi.

Foto - Haftada iki günü internette geçiyoruz

Bakan Uraloğlu, “Türkiye’de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı.” dedi.

Foto - Haftada iki günü internette geçiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi.

Foto - Haftada iki günü internette geçiyoruz

“We Are Social 2026” verilerine göre dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu söyleyen Uraloğlu, Türkiye’de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti.

Foto - Haftada iki günü internette geçiyoruz

Bakan Uraloğlu, “Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı.

Foto - Haftada iki günü internette geçiyoruz

Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık.” açıklamasında bulundu.

Foto - Haftada iki günü internette geçiyoruz

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye’de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram’da geçirdiğini vurguladı.

Foto - Haftada iki günü internette geçiyoruz

Uraloğlu, “Instagram’da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor.” dedi.

