Haftada iki günü internette geçiyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi.
Bakan Uraloğlu, “Türkiye’de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı.” dedi.
“We Are Social 2026” verilerine göre dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu söyleyen Uraloğlu, Türkiye’de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti.
Bakan Uraloğlu, “Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı.
Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık.” açıklamasında bulundu.
Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye’de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram’da geçirdiğini vurguladı.
Uraloğlu, “Instagram’da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor.” dedi.
