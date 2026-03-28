Pek çok evde bulunuyordu! Türk mobilya devi resmen iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pek çok evde bulunuyordu! Türk mobilya devi resmen iflas etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 yıl önce büyük umutlarla kurulan ve "tasarım odaklı" üretimiyle her eve girmeyi başaran Home Mobilya Dekorasyon, mali krizi aşamayarak iflas bayrağını çekti. Mahkemenin konkordato talebini reddetmesiyle birlikte fabrikanın kapısına mühür vurulurken, cam balkondan mutfak dolabına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren dev firmanın tasfiye süreci resmen başladı. Şirketin ani iflası, hem bölge sanayisinde hem de işsiz kalan onlarca çalışan arasında büyük bir hüzün ve şok dalgası oluşturdu.

Eskişehir’de 8 yıl önce kurulan ve kısa sürede büyüme kateden Home Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları A.Ş., girdiği mali darboğazı aşamayarak iflas bayrağını çekti. Şirketin bir süredir devam eden konkordato davasında mahkeme, beklenen kurtuluş reçetesini onaylamadı.

​Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin ve ortakları Hayrettin Ataş ile Kadir Şahin’in konkordato tasdik talepleri reddedildi. Mahkeme, tüm koruma tedbirlerini kaldırarak şirketin iflasına hükmetti.

​Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikada; cam balkon, mutfak ve banyo dolapları ile kapı üretimi yapılıyordu. Sektörde "tasarım odaklı" üretimiyle tanınan firmanın iflası, hem bölge sanayisinde hem de çalışanlar arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Mahkemenin ilan ettiği karara göre süreç şu şekilde işleyecek: Konkordato komiserinin görevi sona erdi. Şirketi hacizlere karşı koruyan tüm tedbir kararları iptal edildi. İflas tasfiyesi adi usulde yapılacak ve dosya Eskişehir İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

