Pek çok evde bulunuyordu! Türk mobilya devi resmen iflas etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 yıl önce büyük umutlarla kurulan ve "tasarım odaklı" üretimiyle her eve girmeyi başaran Home Mobilya Dekorasyon, mali krizi aşamayarak iflas bayrağını çekti. Mahkemenin konkordato talebini reddetmesiyle birlikte fabrikanın kapısına mühür vurulurken, cam balkondan mutfak dolabına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren dev firmanın tasfiye süreci resmen başladı. Şirketin ani iflası, hem bölge sanayisinde hem de işsiz kalan onlarca çalışan arasında büyük bir hüzün ve şok dalgası oluşturdu.