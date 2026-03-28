BBP lideri Destici meydan okudu: Bu kahpe bir pusu, kapatılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2009 yılında şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını anma töreninde davanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Olayın "uluslararası kahpe bir pusu" olduğu yönündeki kuvvetli şüphelerin aydınlatılmadan dosyanın kapatılamayacağını söyleyen Destici, süreci sulandırmak isteyenlere karşı sert uyarılarda bulundu. Adalet yerini bulana ve tüm soru işaretleri cam gibi berraklaşana kadar hukuki mücadelenin süreceği mesajı verildi.