  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
BBP lideri Destici meydan okudu: Bu kahpe bir pusu, kapatılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2009 yılında şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını anma töreninde davanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Olayın "uluslararası kahpe bir pusu" olduğu yönündeki kuvvetli şüphelerin aydınlatılmadan dosyanın kapatılamayacağını söyleyen Destici, süreci sulandırmak isteyenlere karşı sert uyarılarda bulundu. Adalet yerini bulana ve tüm soru işaretleri cam gibi berraklaşana kadar hukuki mücadelenin süreceği mesajı verildi.

#1
25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte gazeteci İsmail Güneş, dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret edildi. Düzenlenen programda Destici, hayatını kaybedenlerin mezarlarına gül bıraktı.

#2
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından konuşan Destici, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu arkadaşlarımız hem Büyük Birlik Partisi davasına hem Türk milliyetçiliği fikriyatına, Türk İslam ülküsü idealine İ'la-yı Kelimetullah için Nizam-ı Alem Kızılelma’sına gönüldün inanmış arkadaşlarımızdı. Muhsin Yazıcıoğlu sevdalısıydılar.

#3
Büyük Birlik Partisi sevdalısıydılar. Her biri Gazi Alperendi. Onun için o helikopterin içerisindeydiler. Muhsin başkanımızdan rica ederek o helikoptere bindiler. Ölüme gittiklerini bilselerdi ben yine o helikoptere bineceklerini ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun yanında olacaklarına inanıyorum. Çünkü onlar böyle davalarına sadık, liderlerine sadık kişilerdi, dava erleriydiler. Onun için onların hepsi birer şehittir. Biz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Kalplerimizde dünya var oldukça yeryüzünde bir Alperen de kalsa onların isimlerini anmaya, hatıralarını yaşatmaya ve davalarına, emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

#4
Kabir ziyaretinin ardından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehitleri Anma Programı'na geçildi. Programa Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, BBP İl Başkanı Turan Bütün ve partililer katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dava sürecine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Destici, şunları kaydetti:

#5
"25 Mart 2009 gününden itibaren bugüne kadar hukuk içerisinde kalarak eksiksiz bir şekilde dava ve soruşturma süreçlerini takip ediyoruz. Kim ne derse desin, hangi provokasyonu yaparsa yapsın, hangi şer odaklarının maşası olursa olsun, küçük siyasi hesaplar güderse gütsün biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz hayatımızı da Allah'a hesap vereceğimiz güne göre yapıyoruz ve o gün de şehitlerimizin yüzüne bakacak şekilde yapıyoruz. Onun için provokatörlere sahtekarlara, münafıklara, fitnecilere kapımızda, gönlümüzde kapalı. Onlara kendi fitnelerinde, kendi münafıklıklarında boğulsunlar inşallah diyorum. Çünkü hiçbir faydaları olmadı. Hep zararları oldu.

#6
Bu süreçte iki kere ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildi. Kim kaldırttı? Biz kaldırttık ve şimdi yine ana soruşturma dosyası devam ediyor. Öbür taraftan mahkeme devam ediyor. Bu hadisenin geldiğimiz noktada içeride ve dışarıdan uluslararası kahpe bir pusu olduğuyla ilgili kuvvetli şüpheler var. Bu şüpheler tam manasıyla böyle cam gibi aydınlatılmadan, başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere, Muhsin başkanın dava arkadaşlarının, sevenlerinin, yakınlarının ve bütün milletimizin gönlü, kalbi ferahlamadan bu dosyanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz.

#7
Bugüne kadar etmedik. Bu süreci başarılı bir şekilde tamamlanmasının yolu da birlikten ve beraberlikten geçiyor. Küçük siyasi hesaplar yapmaktan geçmiyor. Küçük siyasi hesaplar yaparak Muhsin başkanımızın ve şehitlerimizin hakkını savunuyormuş gibi ortaya çıkanların daha sonra nasıl çil yavrusu gibi dağıldıklarını ve siyasi hesapları bitince ortadan kaybolduklarını hepimiz görüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23