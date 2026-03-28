“Ülkeniz için savaşır mısınız?” anketi olay oldu! İşte “Vatanım uğruna can veririm” diyen milletler ve Türkiye’nin sıralaması

20 NATO ülkesinde yapılan geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırmasında, "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 88 ile en yüksek "evet" yanıtını veren ülke Türkiye oldu. Arnavutluk ve İsveç’in takip ettiği listede, Almanya ve İtalya gibi büyük güçlerin vatan savunması konusundaki isteksizliği tarihsel nedenlerle dikkat çekti. Araştırma, Türkiye’nin askeri bağlılık ve milli savunma bilinci konusunda ittifakın en kararlı üyesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.