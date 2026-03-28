Baharın en güzel hali! Güzeldere Vadisi çiğdemlerle renklendi
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte açan çiğdem çiçekleriyle beyaz ve pembeye büründü.
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi’nde karların erimesiyle birlikte baharın ilk renkleri ortaya çıktı.
Bu yıl yoğun bir kar yağışının olduğu Bitlis´te bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler de çiçek açtı.
Özelikle Tatvan ve Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere Vadisi'ndeki sulak alanlarda açmaya başlayan çiğdemler, karlı dağlarla birlikte hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor. Doğanın canlanması ile birlikte açan çiğdem çiçeklerinin sulak alanlar ve vadide oluşturduğu manzara hayranlık uyandırıyor.
Çiğdem çiçeklerini fotoğraflayan akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, "Karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerini çekmeye geldik. Bütün ovayı çiğdemler kaplamış durumda. İnanılmaz güzel görüntüler var. Bizde bu güzel görüntüleri fotoğraflayarak değerlendirmeye çalıştık" dedi.
