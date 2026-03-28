Galata Kulesi davasında mahkemeden İBB'ye ret kararı

Vakıf Kayıtları Şüpheye Yer Bırakmıyor Galata Kulesinin, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi’nde yer aldığı, 1900 tarihli tapu ve 12 Haziran 1943 tarihli kadastro kayıtlarında “Kule-i Zemin Vakfı” olarak geçtiği belirlendi. Aynı vakfa ait kayıtların yalnızca tapu ile sınırlı olmadığı, temessük kayıtları başta olmak üzere çok sayıda arşiv belgesinde de kuleye ilişkin vakıf kaydının açık şekilde yer aldığı tespit edildi. Söz konusu vakfın 1923 yılında mazbut vakıflar arasına alındığı ve bu tarihten itibaren yapının, mevzuat gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edildiği belirlendi. Koruma Kararı ve Vakıf Adına Tescil Süreci Galata Kulesi ve çevresi, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24 Aralık 2009 tarihli kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30'uncu maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, kule 13 Mayıs 2019 tarihinde 5100 yevmiye numarasıyla mazbut “Kule-i Zemin Vakfı” adına tescil edildi.