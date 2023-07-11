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Yaşam
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Selin ardından kıyıya koştular!

2023-07-11 22:52:55
Selin ardından kıyıya koştular!

Kışlık yakacak ihtiyaçları için selin Karadeniz’e sürüklediği odunları topluyorlar.

#1
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

Kastamonu’da yaşanan sel ve taşkınlarla derelerden denize sürüklenen odun parçaları, vatandaşlar tarafından kışlık yakacak olarak toplanıyor.

#2
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

Meteoroloji Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu’nun Cide ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışların ardından sel ve taşkınlar meydana geldi. Özellikle Cide ve Şenpazar ilçelerinde etkili olan sağanaklarla taşan dereler beraberinde vadilerden kütük ve odun parçalarını da denize sürükledi.

#3
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

Başta Cide ilçesinin Kumluca Mahallesi'nden akan Devrekani çayının sürüklediği odun parçaları Karadeniz’de kıyıya vurdu. Sahile vuran odun ve kütükler, kıyıda yığınak oluşturdu. Bunu fırsat bilen Cide’de vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyacı için deniz kenarında küçük odun parçalarını su içinden ve karadan toplayarak istifledi. Vatandaşlar büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi. İstiflenen odunlar kış mevsiminde ısınmak amacıyla vatandaşlar tarafından evlerine taşındı.

#4
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

Ayrıca vatandaşlar, sahile vuran odun ve kütük parçalarını kışlık yakacak olan hem değerlendirdiklerini hem de pislenen sahili bu şekilde temizlenmesine katkı verdiklerini söyledi.

#5
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

(60), “Dün ilçemize yağan kuvvetli yağmur sonrası ormanlardaki tüm odunlar, deniz kenarına getirip burada bıraktı. Bizlerde sahile vuran bu odunları evimize getirerek kışlık odun ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ayrıca odunları alarak deniz kenarını da temizlemiş oluyoruz.

#6
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

Çünkü ilçemiz dışından gelenlerin sahilimize pis görmemesi için bunu yapmamız gerekiyor. Biraz bizler temizleyeceğiz, biraz belediye ekipleri temizleyecek. Bu şekilde hem sahili temizlemiş olacağız hem de kışlık odun ihtiyacımızı karşılamış olacağız” dedi.

#7
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

Cide’de yaşadığını belirten Erdoğan Kars ise, “Cide ilçesinde yaşıyorum. Köyüm ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dün akşamki yağmur ırmakları ve dereleri taşırdı. Çay boyunca gelen odunlarda sahile vurdu. Bizlerde bu odunları toplayıp yakıyoruz” diye konuştu.

#8
Foto - Selin ardından kıyıya koştular!

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