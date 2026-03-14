Selimiye ile bir araya gele hilal büyüledi
Edirne'de sabahın ilk saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, kentin simgesi olan Selimiye Camii ile aynı karede buluşunca ortaya büyüleyici görüntüler çıktı.
Fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüder tarafından çekilen karelerde, gökyüzünde yükselen hilalin, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nin siluetiyle adeta bütünleştiği görüldü.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte minarelerin arasından yükselen hilal, caminin ihtişamlı görüntüsüne ayrı bir estetik kattı.
Gökyüzünün karanlık tonlarıyla tarihi yapının zarif mimarisinin birleştiği anlar, Edirne'nin tarihi dokusunu ve doğal güzelliğini aynı karede buluşturdu. Selimiye'nin minareleri arasında beliren hilal, fotoğraf karelerinde adeta ışık saçar gibi görünürken ortaya etkileyici bir manzara çıktı.
Fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüder objektifine yansıyan bu özel an, Edirne'nin simge yapısı Selimiye Camii ile gökyüzünün eşsiz görüntüsünü aynı karede buluşturarak izleyenleri hayran bıraktı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23