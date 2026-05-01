Türkiye denizlerin gizli gözünü devreye aldı: AHTAPOT-S konuşlandırıldı
ASELSAN tarafından geliştirilen AHTAPOT-S Elektro-Optik Keşif ve Gözetleme Sistemi Türk savaş gemisine entegre edildi.
MilDefin.com’un haberine göre; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında Denizgözü AHTAPOT-S Elektro-Optik Keşif ve Gözetleme Sistemi tedarikine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında montajlar tamamlandı.
Proje kapsamındaki 22’nci ve son AHTAPOT-S, TCG Koçhisar’a monte edildi.
ASELSAN tarafından geliştirilen, deniz platformları (gemiler) için tasarlanmış yüksek performanslı Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi olan AHTAPOT-S, 7/24 keşif imkanı sunuyor.
Termal görüntüleme, lazer mesafe ölçümü ve otomatik odaklama gibi gelişmiş özelliklerle uzun menzilli hedef tespiti ve takibi yapan AHTAPOT-S, hassas jiroskopik stabilizasyon sayesinde hareketli gemilerde dahi net görüntü sağlıyor.
