Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları, doların zayıflaması ve Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yükselişe geçti. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında gram ve çeyrek altın güne artışla başladı.
1 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın: 6.717,48 TL
Çeyrek altın: 11.030,00 TL
Yarım altın: 22.060,00 TL
Tam altın: 43.592,92 TL
Cumhuriyet altını: 43.985,00 TL
Ons altın: 4.622,88 dolar
Dolar zayıfladı, altın toparlandı Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybının ardından toparlanma eğilimine girdi. Dolar endeksi gerilerken, ons altın yüzde 1’in üzerinde yükselerek 4.620 dolar seviyelerine çıktı.
Jeopolitik riskler etkili Orta Doğu’da devam eden gerilim ve özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler, enerji fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon endişelerini artırıyor. Bu durum altına olan talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Fed etkisi sürüyor ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sabit tutarken, yüksek faiz beklentisi altının yükselişini sınırlayan bir faktör olmaya devam ediyor. Buna rağmen doların zayıflaması kısa vadede altına destek sağlıyor.
