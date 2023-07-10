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Yaşam
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Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

2023-07-10 23:01:46
Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

Bartın'da sağanağın etkisiyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirlilik oluşturdu.

#1
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

Kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıklar denize sürüklendi.

#2
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

Dalgaların da etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

#3
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

Sahildeki çöplerin, iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürüleceği öğrenildi.

#4
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

Bu arada sahildeki kirlilik havadan görüntülendi.

#5
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

#6
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

#7
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

#8
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

#9
Foto - Sel, İnkumu sahilini bu hale getirdi

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