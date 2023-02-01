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Hayat-Aktüel
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Şehirde kar yağışı

2023-02-01 16:34:02
Şehirde kar yağışı

Kütahya'da kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

#1
Foto - Şehirde kar yağışı

İl genelinde gece başlayan kar aralıklarla sürüyor.

#2
Foto - Şehirde kar yağışı

Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları ekipleri ise Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak'a bağlanan şehirler arası yollarda kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.

#3
Foto - Şehirde kar yağışı

Kar ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

#4
Foto - Şehirde kar yağışı

Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 53 santimetre ölçüldü.

#5
Foto - Şehirde kar yağışı

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

#6
Foto - Şehirde kar yağışı

Dün akşam kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan Domaniç-İnegöl kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ağır araç trafiğine açıldı.

#7
Foto - Şehirde kar yağışı

Domaniç'te yaşayan Emre Gündoğdu, karın yağmasına sevindiklerini ifade etti. Ramazan Ünlü ise kuraklık yaşanmaması için yağışın sürmesi temennisinde bulundu.

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