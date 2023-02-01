2023-02-01 16:34:02 Şehirde kar yağışı
Kütahya'da kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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Kütahya'da kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İl genelinde gece başlayan kar aralıklarla sürüyor.
Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları ekipleri ise Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak'a bağlanan şehirler arası yollarda kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.
Kar ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 53 santimetre ölçüldü.
Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Dün akşam kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan Domaniç-İnegöl kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ağır araç trafiğine açıldı.
Domaniç'te yaşayan Emre Gündoğdu, karın yağmasına sevindiklerini ifade etti. Ramazan Ünlü ise kuraklık yaşanmaması için yağışın sürmesi temennisinde bulundu.
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