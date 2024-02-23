Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

Süt ürünleri üretimine yönelik de çalışma gerçekleştireceğini ve bu konuda istihdam sağlayacağını belirten Kaya, şöyle devam etti: "Kazancı bu bölgede yapacağız. Burada hayat şartları güzel, yaşantı doğal. Sabah kuş sesiyle kalkıyorsun. İstanbul'da araba sesiyle kalkıyorsun. 6 yaşında gurbete çıktık, memlekete geldik ve alışacağız. İstanbul'daki iş yerimde yurt dışı firmalarıyla iş yapıyorduk. Burada da her şeyde emeğim var. Betonunda da demirinde de emeğim var. Emek olmadan bu iş olmaz. Benim avantajım usta olduğumdan dolayı bütün her şeyi kendim yaptım." Kaya, memleketine döndüğü için çok memnun olduğunu vurgulayarak, "İyi ki gelmişim. Hatta geç kalmışız. Herkesi de bekleriz. Karadeniz Bölgesi'ne, memleketlerine yatırım yapsınlar. Bir insana bir iş imkanı çıkardığında ne mutlu bize. Burada kendini işe veriyorsun. İşi seviyorsun, hayvanlarla ilgileniyorsun. Memleketine, millete faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana." ifadesini kullandı.