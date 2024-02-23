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Yaşam
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Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

2024-02-23 14:39:33
Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsünden sıkılan 45 yaşındaki Fatih Kaya, iş yerini kapatarak memleketi Ordu'ya dönüp besici oldu.

#1
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

Cihat ve Ayşe Kaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Fatih Kaya, 6 yaşındayken ailesiyle Tokat'ın Turhal ilçesine, 1995'te ise İstanbul'a taşındı.

#2
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

İstanbul'da demir doğrama üzerine çalışmaya başlayan Kaya, 2006'da kendi iş yerini açtı.

#3
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

Yıllar içinde İstanbul'un trafiği, kalabalığı ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Kaya, memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde besicilik yapmaya karar verdi.

#4
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

Baba evinin yanındaki bahçede 700 metrekare alan üzerine 5 sene önce tesis kuran Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankasının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında kullandığı krediyle 50 büyükbaş hayvan satın aldı.

#5
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığının ekipman ve yem desteğinden de faydalanan Kaya, 8 yıl önce memleketlerine dönen anne ve babasının yardımıyla işleri uzaktan yürüttü. İstanbul'daki iş yerini 2022'de kapatarak Ordu'ya dönen Fatih Kaya, İkizce ilçesinin Başönü Mahallesi'ne yerleşti ve işinin başına geçti.

#6
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

3 çocuk babası Fatih Kaya, AA muhabirine, İstanbul'da yıllarca kendi iş yerinde çalıştığını ancak küçük yaşta gurbete gitmesi nedeniyle her zaman memleket özlemi duyduğunu söyledi. Hayvancılık üzerine açmayı planladığı yer için bazı malzemeleri İstanbul'daki işletmesinde hazırladığını anlatan Kaya, tesisi kurarak yeni işine başladığını belirtti. Kaya, kurduğu işin büyümesi üzerine memleketine döndüğünü, okulları nedeniyle eşi ve çocuklarının İstanbul'da kaldığını, eğitim-öğretim yılı sonunda onların da Ordu'ya geleceğini aktardı.

#7
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

Yöresine faydalı olmak istediğini dile getiren Kaya, "Buraya yerleşmemizin sebeplerinden biri de memleketimize yatırım yapmak, bir iş kurmak. Bu işi de burada sürdürmek istiyoruz." dedi. Kaya, 87 büyükbaş hayvanı olduğunu kaydederek, geçen yıl İstanbul'a hayvan satışı yaptığını, bu sene ise Ordu bölgesinde planladığını söyledi.

#8
Foto - Şehir hayatını bıktı kendi işini kurdu

Süt ürünleri üretimine yönelik de çalışma gerçekleştireceğini ve bu konuda istihdam sağlayacağını belirten Kaya, şöyle devam etti: "Kazancı bu bölgede yapacağız. Burada hayat şartları güzel, yaşantı doğal. Sabah kuş sesiyle kalkıyorsun. İstanbul'da araba sesiyle kalkıyorsun. 6 yaşında gurbete çıktık, memlekete geldik ve alışacağız. İstanbul'daki iş yerimde yurt dışı firmalarıyla iş yapıyorduk. Burada da her şeyde emeğim var. Betonunda da demirinde de emeğim var. Emek olmadan bu iş olmaz. Benim avantajım usta olduğumdan dolayı bütün her şeyi kendim yaptım." Kaya, memleketine döndüğü için çok memnun olduğunu vurgulayarak, "İyi ki gelmişim. Hatta geç kalmışız. Herkesi de bekleriz. Karadeniz Bölgesi'ne, memleketlerine yatırım yapsınlar. Bir insana bir iş imkanı çıkardığında ne mutlu bize. Burada kendini işe veriyorsun. İşi seviyorsun, hayvanlarla ilgileniyorsun. Memleketine, millete faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

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