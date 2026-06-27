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Sedat Peker’in doğum günü partisinde çalan şarkı da poz da olay oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sedat Peker’in doğum günü partisinde çalan şarkı da poz da olay oldu

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte Dubai'de lüks bir gökdelende kutladı. Eşi Özge Peker’in paylaştığı görüntülerde Peker ailesinin Bozkurt işareti yaparak poz vermesi dikkat çekerken, fonda çalan Ali Kınık’ın "Kurtlar Sofrası" şarkısı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kutlamadan yansıyan bu çarpıcı kareler ve tercih edilen şarkı, kısa sürede gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

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Foto - Sedat Peker’in doğum günü partisinde çalan şarkı da poz da olay oldu

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte Dubai'deki lüks bir gökdelende bir araya gelerek 55. yaş gününü kutladı.

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Foto - Sedat Peker’in doğum günü partisinde çalan şarkı da poz da olay oldu

Aile arasında gerçekleştirilen doğum günü organizasyonuna ait anlar, eşi Özge Peker tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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Foto - Sedat Peker’in doğum günü partisinde çalan şarkı da poz da olay oldu

Görüntülerde Peker, eşi ve çocuklarının doğum günü pastasının önünde neşeli bir şekilde poz verdiği ve hep birlikte Bozkurt işareti yaptıkları görüldü. Öte yandan doğum günü şarkısı olarak Ali Kınık’ın “Kurtlar Sofrası” isimli şarkısının seçiliyor olması da dikkatleri çekti.

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Yorumlar

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devlet elliyle zenginleştirildi.eskieden mehmet ağarın artıkları.
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