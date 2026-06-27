Sedat Peker’in doğum günü partisinde çalan şarkı da poz da olay oldu
Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte Dubai'de lüks bir gökdelende kutladı. Eşi Özge Peker’in paylaştığı görüntülerde Peker ailesinin Bozkurt işareti yaparak poz vermesi dikkat çekerken, fonda çalan Ali Kınık’ın "Kurtlar Sofrası" şarkısı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kutlamadan yansıyan bu çarpıcı kareler ve tercih edilen şarkı, kısa sürede gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi.