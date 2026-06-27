Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? “Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor” denilmişti, beklenen hamle geldi
Fatih Altaylı’nın, deprem yardımlarının şeffaflığına yönelik eleştirileri üzerine AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sessizliğini bozdu. Kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek için harekete geçen Levent, tüm bağışların harcama kalemlerini Perşembe günü saat 20.00’de canlı yayında tek tek açıklayacağını duyurdu. Levent, hesaplarının İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini hatırlatarak, şeffaflık konusunda "hiç kimsede en ufak bir şüphe kalmayacak" ifadelerini kullandı.