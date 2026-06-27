Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? “Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor” denilmişti, beklenen hamle geldi

Altaylı, "O günlerde Haluk Levent her yerde 'Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız' sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent 'Kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir." demişti.