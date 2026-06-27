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Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? "Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor" denilmişti, beklenen hamle geldi

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Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? “Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor” denilmişti, beklenen hamle geldi

Fatih Altaylı’nın, deprem yardımlarının şeffaflığına yönelik eleştirileri üzerine AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sessizliğini bozdu. Kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek için harekete geçen Levent, tüm bağışların harcama kalemlerini Perşembe günü saat 20.00’de canlı yayında tek tek açıklayacağını duyurdu. Levent, hesaplarının İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini hatırlatarak, şeffaflık konusunda "hiç kimsede en ufak bir şüphe kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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Foto - Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? "Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor" denilmişti, beklenen hamle geldi

Fatih Altaylı, karşılıksız çek iddialarıyla gündeme gelen AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'e şeffaflık çağrısında bulunmuş ve deprem döneminde toplanan 7 milyar dolarlık bağışın hesabını kalem kalem verilmesi gerektiğini söylemişti. Depremin üzerinden geçen zaman dilimine dikkat çeken Altaylı, o dönemde verilen "şeffaflık" sözlerinin tutulmadığını iddia etmişti.

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Foto - Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? "Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor" denilmişti, beklenen hamle geldi

Altaylı, "O günlerde Haluk Levent her yerde 'Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız' sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent 'Kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir." demişti.

#3
Foto - Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? "Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor" denilmişti, beklenen hamle geldi

Fatih Altaylı'nın bu çıkışı ve kamuoyunda başlayan tartışmalar üzerine AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı. Son günlerde hakkında çıkan ekonomik sıkıntı iddialarına da değinen Levent, deprem paralarının akıbetine yönelik akıllarda hiçbir soru işareti bırakmayacağını vurguladı.

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Foto - Haluk Levent’in topladığı deprem bağışlarına ne oldu? "Kuruşu kuruşuna hesap vermesi gerekiyor" denilmişti, beklenen hamle geldi

Levent, daha önce de kendi mali dengesini kurmakta bazen güçlük çektiğini açık yüreklilikle ifade etmiş ve yürüttüğü ticari faaliyetlerin Ahbap Derneği ile hiçbir bağının bulunmadığını vurgulamıştı. Ünlü şarkıcı, "Benim şahsi ticaretlerim ayrı, Ahbap Derneği tamamen ayrıdır" açıklamasında bulunmuştu.

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