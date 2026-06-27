500 bin sosyal konutta yeni gelişme: Murat Kurum tarihi açıkladı! Sözleşme tarihi belli oldu mu?

"ŞEHİRLERİMİZ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ" Deprem bölgesinde binlerce şantiyede yürütülen çalışmalarla kısa sürede konutların yanı sıra şehirlerin kimliğine uygun sosyal donatı ve altyapı yatırımlarının da hayata geçirildiğini belirten Kurum, "Hatay depremde en ağır yarayı alan şehrimizdi. Yeniden inşasında da en çok zorlandığımız şehir oldu. Burada 153 bin konutun anahtarlarını milletimize teslim ettik. Bugün buradaki teslim ettiğimiz yeni konutlarımızda yüz binlerce kardeşimiz huzur içinde yaşıyor." diye konuştu. Kahramanmaraş'ta on binlerce konut ve iş yerinin teslim edildiğini, şehirde çarşı projesinin tamamlandığını anlatan Kurum, Malatya'da ise büyük ölçekli yeni yerleşimler kurulduğunu ve önemli kamu, meydan ve ticaret alanı projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti. Adıyaman'da deprem sonrası yürütülen çalışmalarla geniş bir alanda yeni konutlar inşa edildiğini, on binlerce yapıyla şehrin daha güvenli ve güçlü bir hale getirildiğini kaydeden Kurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Kilis'te vatandaşları yuvalarına yerleştirdiklerini belirtti. Kurum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştüren irade olduğunu belirterek, "Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken, Türkiye artık, afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır. Asrın felaketi, devletimiz ve milletimizin omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğini de açıkça ortaya koymuştur." dedi. "KENTSEL DÖNÜŞÜM ERTELENEBİLECEK BİR MESELE HİÇ DEĞİLDİR" Kurum, sivil toplum kuruluşlarının katkılarının sürece yön verdiğini belirterek güçlü devlet ve güçlü toplumun birbirini tamamladığını vurguladı. Afet sürecinde tüm kurumlarla birlikte sahada olunduğunu ve yaraların birlikte sarıldığını vurgulayan Kurum, Ödemiş ve Sındırgı'da da evlerin bitmek üzere olduğunu dile getirdi. Kurum, çalışmaların yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam güvenli ve modern yuvalarına kavuşturduk. Ancak bununla da yetinmedik. Asrın inşasındaki tecrübemizi 81 ile yayalım istedik ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesini başlattık. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kuralarımızı çektik, konutlarımızın birçoğunun temelini attık, inşallah 2027 Mart ayında anahtarları teslim etmeye başlayacağız."