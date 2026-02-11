  • İSTANBUL
Amasya'nın 2500 yıllık lezzeti: Pişirmesi 12 saat sürüyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amasya'nın 2500 yıllık lezzeti: Pişirmesi 12 saat sürüyor!

Amasya'nın tescilli lezzetlerinden olan taş fırın keşkeğinin geçmişinin 2 bin 500 yıl öncesine dayandığı kayıtlara geçti.

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti taş fırın keşkeği, yıllardır Anadolu topraklarının en sevilen lezzetlerinin başında yer alıyor. Kuzu gerdan et, ilikli kemik, nohut, yarma ve tereyağının muhteşem uyumuyla sofralarda kendine yer bulan bu eşsiz lezzet, geleneksel Türk mutfağının en eski ve en zahmetli yemekleri arasına adını yazdırıyor.

Günün üç öğününde sevilerek tüketilen keşkek, özellikle bayram, düğün ve eğlencelerde de sıklıkla tercih ediliyor.

TAM 12 SAAT PİŞİRİLİYOR Akşamdan odun ateşiyle ısıtılan taş fırına bırakılan yemeğin pişme süresi ve hazırlanışı oldukça zahmetli.

Gece boyunca tam 12 saat pişen keşkek, sabah sofralara ulaşıyor.

TARİHİ 2 BİN 500 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazılarında, içinde kemik ve tahıl parçalarının yer aldığı toprak çömleğin bulunmasıyla keşkeğin tarihine ilişkin dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Pers dönemine ait bir saray mutfağında pişmiş topraktan yapılmış 30 santim uzunluğundaki tencerenin 30 kişilik bir yemeği pişirecek ölçülerde olduğu belirtilirken, keşkeğin tarihinin 2 bin 500 yıl öncesine dayandığı kayıtlara geçti.

"HİTİT KRALLARINA YAPILMIŞ BİR YEMEK" Keşkeğin geçmişinin Hitit dönemine kadar dayandığına işaret eden 'Geçmişten günümüze Amasya mutfağı' kitabının yazarı gurme Yaman Kesim, şöyle konuştu: "Aslına uygun malzeme ve doğru pişirme yöntemine önem veriyoruz. 3 bin yıllık özel bir yemekten söz ediyoruz.

Hititlerin krallarına ve tanrılarına yapmış olduğu kutsal bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise bayram günlerinde, düğünlerde severek yendiğini görüyoruz"

"Keşkeğin sırrı mutlaka çeperdedir." diyen Kesim, "Eğer çeperde kabuk bağlama ve kolajen ortaya çıkıyorsa kesinlikle o iyi bir fırın keşkeğinin emaresidir" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN UZUN SÜREYLE HAZIRLANAN YEMEKLERİNDEN" Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise keşkeğin günün her öğününde keyifle tüketildiğini vurgulayarak "Keşkeği orijinal coğrafi işaretli haliyle pişirirseniz dünyanın en uzun süreyle hazırlanan yemeklerinden biridir.

Odun ateşinde ısınan taş fırında küpün içinde 12 saat gibi bir süreyle pişiyor. En çok tüketilip beğenilen yemeklerimizdendir" şeklinde konuştu./ kaynak: haber7

