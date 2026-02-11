Beklenmedik ağrılara dikkat... Migren kadınları neden daha çok vuruyor? Uzmanlar anlattı
Baş ağrısı hayatımızın belli dönemlerinde çok ama çok can sıkıcı bir hal alır...
Küresel bir sağlık krizi olarak kabul edilen migrenin cinsiyetler arasındaki eşitsiz dağılımı bilim dünyasını harekete geçirdi. Son veriler, hormonal dalgalanmaların kadınlarda atak riskini erkeklere oranla üç kat artırdığını ortaya koydu.
Dünya genelinde milyonlarca insanı iş göremez hale getiren migren, modern tıp dünyasında yalnızca bir "baş ağrısı" değil, kompleks bir nörolojik bozukluk olarak yeniden tanımlandı.
Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar, bu kronik rahatsızlığın cinsiyetler arasında çarpıcı bir uçurum yarattığını gösterdi.
İstatistiksel verilere göre, kadınların yaklaşık yüzde 20’si hayatlarının bir döneminde migrenle mücadele ederken, erkeklerde bu oran yüzde 8 seviyelerinde kaldı.
Uzmanlar, bu belirgin farkın temelinde yatan biyolojik mekanizmaları mercek altına aldı. Özellikle kadınlardaki östrojen hormonu seviyelerindeki ani düşüşlerin, beyindeki ağrı merkezlerini tetiklediği saptandı.
Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten nörolog Dr. Elizabeth Loder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadın beyninin dış uyaranlara karşı daha hassas bir yapıda olduğunu vurguladı.
Loder, "Kadınlardaki vasküler sistem ve sinir ağları, hormonal dalgalanmalarla doğrudan etkileşim içerisindedir. Bu durum, kadınların genetik olarak ağrı eşiğinin düşük olmasından değil, beynin elektriksel aktivitesinin belirli dönemlerde daha 'uyarılabilir' hale gelmesinden kaynaklanmaktadır" şeklinde konuştu.
Yalnızca biyolojik yapı değil, genetik faktörlerin de migrenin yaygınlığında kilit rol oynadığı belirlendi. Danimarka Baş Ağrısı Merkezi’nden Profesör Jes Olesen, migrenin kalıtsal bir zemin üzerinde yükseldiğini ifade etti.
Olesen, yürüttüğü klinik araştırmalarda, beyindeki kan damarlarının genişlemesini kontrol eden genlerin kadınlarda daha aktif bir rol oynadığını kaydetti.
Araştırma sonuçları, migrenin sosyo-ekonomik maliyetinin de kadın popülasyonu üzerinde daha ağır bir yük oluşturduğunu kanıtladı.
