Avrupa mecbur kaldı: “Türkiye olmadan adım bile atamıyoruz” diyerek stratejik hamleyi yaptılar
Avrupa Birliği’nin finanse ettiği EU4Digital Facility programı kapsamında hazırlanan rapor, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Asya arasındaki "tek ve ana geçiş hattı" olduğunu tescilledi. Ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıların Türkiye üzerinden kurulmasının zorunlu olduğunu belirten rapor, 2026 sonrası için Türkiye merkezli devasa yatırım planlarını duyurdu. Türkiye’nin Trans-Hazar hattındaki konumu, Avrupa’nın enerji güvenliği ve ticaret sürdürülebilirliği için "olmazsa olmaz" ilan edildi.