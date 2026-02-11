Avrupa mecbur kaldı: “Türkiye olmadan adım bile atamıyoruz” diyerek stratejik hamleyi yaptılar

Ticaretin hızlanması için sınır yönetimi, hizmet sunumu ve süreçlerin sadeleştirilmesi öncelik aldı. Ortak standartlar, dijitalleşme, kağıtsız ticaret, teknik uyum ve sınır prosedürlerinin basitleştirilmesi ana başlıklar arasında yer aldı. Tarife yapıları, pazar erişimi ve altyapı bakımı için öngörülebilir ve şeffaf çerçeveler gündeme alındı. Enerji başlığında, ithal petrol ve gaza bağımlılık ile elektrik şebekelerindeki yapısal sorunlar ön plana çıktı. Temiz enerji, enerji verimliliği ve arz çeşitliliği temel yön olarak yer aldı. Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan’daki büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri listeye girdi. Türkiye, Karadeniz ve Güney Kafkasya enerji hatlarıyla birlikte konumlandı. 2026’dan itibaren Avrupa Birliği’nin çelik, demir, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatında karbon temelli maliyet uygulaması devreye girdi. Bu ürünlerin üretim sürecindeki karbon yoğunluğu, AB sınırındaki fiyat yapısında doğrudan etki alanı olarak yer aldı.