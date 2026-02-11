Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz
ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ASELFLIR-600, Bayraktar AKINCI ile gerçekleştirilen test uçuşlarını başarıyla tamamlayarak gövde gösterisi yaptı. 325 mm çapındaki devasa optik açıklığı sayesinde zorlu hava koşullarında dahi 30 kilometrenin üzerindeki hedefleri lazerle işaretleyebilen sistem, Türkiye’nin dışa bağımlılığını tamamen bitirmeyi hedefliyor.