Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz

ASELFLIR-600, entegre lazer mesafe ölçer ve lazer hedef işaretleyici sistemleriyle 30 kilometrenin üzerindeki mesafelerde hedef tespiti ve yönlendirme yapabiliyor. Lazer nokta izleyici (LST) sayesinde başka platformlar tarafından işaretlenen hedefler de algılanabiliyor. Bu özellik, müşterek ve çok platformlu operasyonlarda sistemin etkinliğini artırıyor. Sistem, 4 eksenli mekanik ve 2 eksenli optik stabilizasyon altyapısıyla yüksek hız ve irtifada dahi titreşimden arındırılmış, net görüntü sağlıyor. Gelişmiş dijital görüntü işleme algoritmaları, otomatik hedef algılama ve çoklu hedef takibi gibi yetenekleri destekliyor. Bu sayede operatör yükü azalırken, operasyonel etkinlik artırılıyor.