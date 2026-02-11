  • İSTANBUL
Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz
Haber Merkezi

Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ASELFLIR-600, Bayraktar AKINCI ile gerçekleştirilen test uçuşlarını başarıyla tamamlayarak gövde gösterisi yaptı. 325 mm çapındaki devasa optik açıklığı sayesinde zorlu hava koşullarında dahi 30 kilometrenin üzerindeki hedefleri lazerle işaretleyebilen sistem, Türkiye’nin dışa bağımlılığını tamamen bitirmeyi hedefliyor.

#1
Foto - Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz

ASELFLIR-600, özellikle HALE sınıfı insansız hava araçları, taarruzi İHA’lar ve ağır sınıf helikopterler için geliştirildi. Sistem, zorlu hava ve görev koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntüleme, hassas hedef tespiti ve lazerle işaretleme kabiliyetlerini tek bir platformda birleştiriyor.

#2
Foto - Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz

ASELFLIR-600’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri, yaklaşık 25 inç (63,5 cm) çapındaki gimbal yapısı ve 325 mm çapında ortak optik açıklığa sahip olması. Bu yapı sayesinde sistem, daha fazla ışık toplayarak uzun menzillerde dahi yüksek görüntü kalitesi sunabiliyor. Ortak optik açıklık üzerinden çalışan çoklu sensörler, farklı spektral bantlarda eş zamanlı görüntüleme yapılmasına olanak sağlıyor.

#3
Foto - Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz

Sistem bünyesinde birden fazla ileri seviye kamera ve sensör bulunuyor. Orta dalga kızılötesi (MWIR) termal kamera, 1280×1024 çözünürlüğü ile gece ve kötü hava koşullarında uzun menzilli hedef tespiti sağlıyor. Gündüz kamerası ise Full HD çözünürlükte yüksek detaylı görüntü sunarken, belirli konfigürasyonlarda çok daha yüksek çözünürlüklü seçenekler de destekleniyor. Kısa dalga kızılötesi (SWIR) kamera, düşük ışık ve sis gibi zorlayıcı çevresel şartlarda ilave görüntüleme kabiliyeti kazandırıyor.

#4
Foto - Ve göklerin yeni gözü sahneye çıktı! 30 kilometreden nokta atışı yapan yerli dev ASELFLIR-600’ü sahaya sürüyoruz

ASELFLIR-600, entegre lazer mesafe ölçer ve lazer hedef işaretleyici sistemleriyle 30 kilometrenin üzerindeki mesafelerde hedef tespiti ve yönlendirme yapabiliyor. Lazer nokta izleyici (LST) sayesinde başka platformlar tarafından işaretlenen hedefler de algılanabiliyor. Bu özellik, müşterek ve çok platformlu operasyonlarda sistemin etkinliğini artırıyor. Sistem, 4 eksenli mekanik ve 2 eksenli optik stabilizasyon altyapısıyla yüksek hız ve irtifada dahi titreşimden arındırılmış, net görüntü sağlıyor. Gelişmiş dijital görüntü işleme algoritmaları, otomatik hedef algılama ve çoklu hedef takibi gibi yetenekleri destekliyor. Bu sayede operatör yükü azalırken, operasyonel etkinlik artırılıyor.

