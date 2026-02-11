  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Aman dikkat! Geceleri görünmez tehlike: Akıllı telefonlar hücrelerini tehdit ediyor
Selma Savcı

Aman dikkat! Geceleri görünmez tehlike: Akıllı telefonlar hücrelerini tehdit ediyor

Geceleri telefonla vakit geçirenler bu haberimizi mutlaka okumalı...

Karanlık ortamlarda akıllı telefon ekranına bakmanın göz sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri bilimsel verilerle kanıtlandı. Uzmanlar, düşük ışıkta maruz kalınan yüksek enerjili görünür ışığın kalıcı görme kayıplarına zemin hazırladığı konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Dijitalleşen dünyada yatak odalarına kadar giren akıllı telefonlar, karanlıkta kullanıldığında gözün doğal savunma mekanizmalarını devre dışı bıraktı. Yapılan son araştırmalar, ortam ışığının yetersiz olduğu durumlarda göz bebeklerinin daha fazla ışık alabilmek adına genişlediğini, bu durumun ise ekrandan yayılan mavi ışığın retinanın en derin tabakalarına kadar nüfuz etmesine yol açtığını ortaya koydu.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde, karanlıkta uzun süre telefona bakmanın fotoreseptör hücrelerinde oksidatif stres birikimine neden olduğu gözlemlendi. Bu süreç, halk arasında "sarı nokta hastalığı" olarak bilinen makula dejenerasyonunun gelişimini hızlandıran temel faktörlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Harvard Tıp Fakültesi Uyku Tıbbı Bölümü'nden Dr. Charles Czeisler, konunun sadece göz yorgunluğuyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Czeisler, "Karanlıkta maruz kalınan yoğun mavi ışık, beynin uyku hormonu olan melatonini baskılayarak sirkadiyen ritmi bozdu. Bu durum, göz yorgunluğunun ötesinde metabolik bozukluklara kapı araladı" şeklinde konuştu.

Londra Şehir Üniversitesi Optometri Bölümü'nden Prof. Dr. John Barbur ise ışığın fiziksel etkisine dikkat çekti.

Barbur, "Karanlık bir odada telefon ekranı, göze ulaşan ışık yoğunluğunu ekstrem seviyelere taşıdı.

Bu yoğunluk, retina dokusunda termal hasar benzeri mikro düzeyde bozulmaları tetikledi," ifadelerini kullandı.

Bilimsel raporlar, karanlıkta ekrana odaklanmanın göz kırpma refleksini ` oranında azalttığını saptadı.

Göz yüzeyindeki gözyaşı tabakasının hızla buharlaşması, kronik göz kuruluğu ve kornea zedelenmelerini beraberinde getirdi. Özellikle genç yaştaki bireylerde bu alışkanlığın, göz ekseninin uzamasına neden olarak miopi (uzağı görememe) derecelerini hızla tırmandırdığı belgelendi.

