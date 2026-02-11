Allah’ı anarak bar açmıştı! Hadsiz CHP’li başkandan “Hadi oradan” dedirten savunma

CHP Lideri Özgür Özel’in mezar başında rakı kadehi kaldırmasından ilham alan Günel, yaşam tarzına saygı kılıfı altında inanç değerlerine yönelik "hadsiz" saldırısını "siyasi yıpratma" olarak niteledi. Kamuoyu ise Allah’ın adını haramla anmanın siyasi bir tercih değil, imani ve ahlaki bir mesele olduğunu tokat gibi hatırlattı. Günel’in bu "pişkin" savunması sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Haramın açılışına Allah’ı karıştırmak hangi kitabın neresinde yazıyor?" diyerek bu zihniyete geçit vermeyeceklerini haykırdı.