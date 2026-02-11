  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Allah’ı anarak bar açmıştı! Hadsiz CHP’li başkandan "Hadi oradan" dedirten savunma
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Allah’ı anarak bar açmıştı! Hadsiz CHP’li başkandan “Hadi oradan” dedirten savunma

Milletin inancıyla dalga geçmeyi "sosyal belediyecilik" sanan CHP kadroları, skandallarına kılıf uydurma konusunda sınır tanımıyor...

1
#1
Foto - Allah’ı anarak bar açmıştı! Hadsiz CHP’li başkandan "Hadi oradan" dedirten savunma

Geçtiğimiz günlerde bir bar açılışında, "Kandaki alkol seviyesi artacak, Allah utandırmasın" diyerek İslam’ın mukaddesatını meyhane sofrasına meze yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yükselen infial sonrası sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmaya kalktı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta milletin aklıyla dalga geçen Günel, galiz ifadelerini savunmak yerine suçu yine "algı operasyonu" diyerek dindar camiaya atmaya çalıştı.

#2
Foto - Allah’ı anarak bar açmıştı! Hadsiz CHP’li başkandan "Hadi oradan" dedirten savunma

"Kandaki alkol seviyesi artacak" sözleri video kayıtlarıyla sabit olan Günel, savunmasında "İyi dileklerim çarpıtıldı" diyerek pişkinliğin kitabını yazdı. Müslümanların dualarında kullandığı kutsal ifadeleri içki masasıyla birleştirmesini "masum bir konuşma" olarak yutturmaya çalışan CHP’li başkana vatandaşlar, "Zıkkımın iyisi mi olur?" diyerek tepki gösterdi. Alkolü özendirme çabasını perdelemek için "Spor tesisleri açıyorum, kendimi sporla tanımlıyorum" diyen Günel’in, sporun tam zıddı olan alkolizmi savunması trajikomik bir çelişki olarak kayda geçti. "Alkolü özendirmiyorum" diyen bir başkanın, "Müdavimi olacağız" itirafı, CHP’nin samimiyetsizliğini bir kez daha tescilledi.

#3
Foto - Allah’ı anarak bar açmıştı! Hadsiz CHP’li başkandan "Hadi oradan" dedirten savunma

CHP Lideri Özgür Özel’in mezar başında rakı kadehi kaldırmasından ilham alan Günel, yaşam tarzına saygı kılıfı altında inanç değerlerine yönelik "hadsiz" saldırısını "siyasi yıpratma" olarak niteledi. Kamuoyu ise Allah’ın adını haramla anmanın siyasi bir tercih değil, imani ve ahlaki bir mesele olduğunu tokat gibi hatırlattı. Günel’in bu "pişkin" savunması sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Haramın açılışına Allah’ı karıştırmak hangi kitabın neresinde yazıyor?" diyerek bu zihniyete geçit vermeyeceklerini haykırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Pişkinlikte CHP'lilerin eline eline kimse şu dökemez, çünkü EN BÜYÜK SERMAYELERİ KIZARMAYAN YÜZLERİDİR"

Devlet

Alkol,uyusturuculuk,hırsızlık,yalan,kıvırma,yüz kızarmama(UTANMAMA)AHlak,gurur haysiyet ve en önemlisi İTİBAR . NOKTA
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
