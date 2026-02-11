Allah’ı anarak bar açmıştı! Hadsiz CHP’li başkandan “Hadi oradan” dedirten savunma
Milletin inancıyla dalga geçmeyi "sosyal belediyecilik" sanan CHP kadroları, skandallarına kılıf uydurma konusunda sınır tanımıyor...
Geçtiğimiz günlerde bir bar açılışında, "Kandaki alkol seviyesi artacak, Allah utandırmasın" diyerek İslam’ın mukaddesatını meyhane sofrasına meze yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yükselen infial sonrası sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmaya kalktı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta milletin aklıyla dalga geçen Günel, galiz ifadelerini savunmak yerine suçu yine "algı operasyonu" diyerek dindar camiaya atmaya çalıştı.
"Kandaki alkol seviyesi artacak" sözleri video kayıtlarıyla sabit olan Günel, savunmasında "İyi dileklerim çarpıtıldı" diyerek pişkinliğin kitabını yazdı. Müslümanların dualarında kullandığı kutsal ifadeleri içki masasıyla birleştirmesini "masum bir konuşma" olarak yutturmaya çalışan CHP’li başkana vatandaşlar, "Zıkkımın iyisi mi olur?" diyerek tepki gösterdi. Alkolü özendirme çabasını perdelemek için "Spor tesisleri açıyorum, kendimi sporla tanımlıyorum" diyen Günel’in, sporun tam zıddı olan alkolizmi savunması trajikomik bir çelişki olarak kayda geçti. "Alkolü özendirmiyorum" diyen bir başkanın, "Müdavimi olacağız" itirafı, CHP’nin samimiyetsizliğini bir kez daha tescilledi.
CHP Lideri Özgür Özel’in mezar başında rakı kadehi kaldırmasından ilham alan Günel, yaşam tarzına saygı kılıfı altında inanç değerlerine yönelik "hadsiz" saldırısını "siyasi yıpratma" olarak niteledi. Kamuoyu ise Allah’ın adını haramla anmanın siyasi bir tercih değil, imani ve ahlaki bir mesele olduğunu tokat gibi hatırlattı. Günel’in bu "pişkin" savunması sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Haramın açılışına Allah’ı karıştırmak hangi kitabın neresinde yazıyor?" diyerek bu zihniyete geçit vermeyeceklerini haykırdı.
