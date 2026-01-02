Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

Teknik açıdan bakıldığında, bu kabiliyet yalnızca “görme mesafesi” ile sınırlı değildir. Uzun menzilli tespit, hedef ayrımı, izleme sürekliliği ve atmosferik bozuculara karşı dayanıklılık gibi kritik parametrelerin de olgunlaştığını göstermektedir. Stratejik düzlemde ise ASELFLIR 600’ün AKINCI TİHA gibi yüksek irtifa ve uzun havada kalış süresine sahip platformlarla birlikte kullanılması, hava savunma kapsaması dışından istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) icra edilebilmesine imkân tanımaktadır. Bu durum, insanlı platformların risk almadan görev yapabilmesini sağlarken, İHA’lar ile birlikte; erken uyarı, sınır ötesi gözetleme ve bölgesel caydırıcılık açısından da önemli bir çarpan etkisi yaratmaktadır.