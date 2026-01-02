  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
8
Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku
Haber Merkezi

Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR 600 Elektro-Optik Sensör Sistemi, 225 kilometreden yeni görüntüler elde etti.

#1
Foto - Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR 600 Elektro-Optik Sensör Sistemi, 225 kilometreden elde ettiği görüntüyle Yunanistan’ı kapsama alanına aldı.

#2
Foto - Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

Türkiye, bir süredir insansız hava aracı (İHA) platformlarına yönelik elektro-optik sensör (EOS) sistemi geliştirme faaliyetlerine hız vermiş durumda. Ambargonun ardından ilk olarak CATS sistemini geliştirip acil olarak hizmete sunan ASELSAN, akabinde ise yabancı sisteme muadil olan ASELFLIR 500’ü geliştirdi ve hizmete sundu. Şu ana kadar 100’den fazla ASELFLIR 500, yurt içi ve yurt dışı müşterilere teslim edildi.

#3
Foto - Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

ASELFLIR 500’ün ardından yabancı sistemden de daha iyi özelliklere sahip olan ASELFLIR 600‘ü geliştiren ASELSAN, bir süredir Baykar ile birlikte AKINCI TİHA üzerinde ASELFLIR 600’ün testlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 200 kilometre menzilden ASELFLIR 600 ile kızılötesi modda tespit gerçekleştiren ASELSAN, son testte çıtayı bir üst seviyeye çekti.

#4
Foto - Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

Birkaç gün önce gerçekleştirilen test esnasında ise ASELFLIR 600 ile AKINC TİHA, 225 kilometre menzilden tespit gerçekleştirdi. SavunmaSanayiST.com olarak ASELSAN’ın paylaştığı görüntüyü incelediğimizde, odaktaki noktanın Gökçeada olduğunu ve karşı tarafın ise Selanik olduğunu tespit ettik.

#5
Foto - Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

Yani 225 kilometre uzaklıktan Gökçeada’yı gören ASELFLIR 600, komşu ülke Yunanistan’a ise bir ‘Merhaba’ dedi. AKINCI TİHA’ya entegre ASELFLIR 600 ile Gökçeada üzerinden Selanik’in çok net bir şekilde görüntülenebileceği biliniyor. Hatta bu yönde görüntülerine elde edildiği ancak paylaşılmasının tercih edilmediği değerlendiriliyor.

#6
Foto - Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

ASELFLIR 600’ün 225 kilometre gibi çok uzun bir menzilden görsel tespit gerçekleştirebilmesi, sistemin optik tasarımı, sensör çözünürlüğü, stabilizasyon kabiliyeti ve görüntü işleme algoritmalarının ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Bu gibi menzillerde tespit yapılabilmesi; yüksek hassasiyetli lens grupları, gelişmiş soğutmalı kızılötesi dedektörler ve gelişmiş görüntü işleme altyapısının eş zamanlı çalışmasını gerektirir.

#7
Foto - Yunanistan'a 225 kilometreden Türk silahı şoku

Teknik açıdan bakıldığında, bu kabiliyet yalnızca “görme mesafesi” ile sınırlı değildir. Uzun menzilli tespit, hedef ayrımı, izleme sürekliliği ve atmosferik bozuculara karşı dayanıklılık gibi kritik parametrelerin de olgunlaştığını göstermektedir. Stratejik düzlemde ise ASELFLIR 600’ün AKINCI TİHA gibi yüksek irtifa ve uzun havada kalış süresine sahip platformlarla birlikte kullanılması, hava savunma kapsaması dışından istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) icra edilebilmesine imkân tanımaktadır. Bu durum, insanlı platformların risk almadan görev yapabilmesini sağlarken, İHA’lar ile birlikte; erken uyarı, sınır ötesi gözetleme ve bölgesel caydırıcılık açısından da önemli bir çarpan etkisi yaratmaktadır.

