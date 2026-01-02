Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2,95 milyar dolarlık motor siparişinin müjdesini kamuoyu ile paylaştı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin havacılık motorları alanında bugüne kadarki en büyük ihracat başarılarından birine imza atıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI – TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin yurt dışından toplam 2,95 milyar dolarlık sipariş aldığını ve teslimatların 2026 yılında başlayacağını duyurdu. Söz konusu ihracat, Türkiye’nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.
Açıklamaya göre 2,95 milyar dolarlık sipariş paketi; küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın olarak kullanılan 22 farklı motor programı kapsamında üretilecek parçalar ile bakım-onarım (MRO) hizmetlerini içeriyor. Bu siparişlerle birlikte TEI, hem yeni üretim hem de yaşam döngüsü destek hizmetlerinde uluslararası tedarik zincirlerinin kilit oyuncularından biri konumunu daha da güçlendirmiş oldu.
Alınan yeni ihracat siparişiyle birlikte TEI’nin toplam sipariş portföyü 8,2 milyar dolara yükseldi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, bu rakamın yalnızca ticari bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki mühendislik yetkinliğinin ve üretim disiplininin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Görgün, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık sipariş; Türkiye’nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının güçlü bir teyididir.
Savunma Sanayii Başkanı, bu başarının arkasında uzun soluklu sanayi politikaları ve bütüncül ekosistem yaklaşımının bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma ve havacılık sanayiini stratejik bir alan olarak ele alan yaklaşımının, sektörün bugünkü ihracat kapasitesine ulaşmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti. Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz; teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur.
TEI, son yıllarda hem askerî hem sivil havacılık motorları alanında; Parça üretimi Hassas imalat Motor bakım-onarım ve revizyon Yaşam döngüsü destek hizmetleri başlıklarında küresel firmalarla uzun vadeli iş birlikleri kurarak uluslararası pazardaki güvenilirliğini artırmış durumda. Görgün, açıklamasını TEI çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı: Bu büyük başarıda emeği geçen TEI ailesini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kaynak: GDH Haber
