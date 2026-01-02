  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2,95 milyar dolarlık motor siparişinin müjdesini kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Foto - Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin havacılık motorları alanında bugüne kadarki en büyük ihracat başarılarından birine imza atıldığını açıkladı.

#2
Foto - Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI – TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin yurt dışından toplam 2,95 milyar dolarlık sipariş aldığını ve teslimatların 2026 yılında başlayacağını duyurdu. Söz konusu ihracat, Türkiye’nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.

#3
Foto - Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Açıklamaya göre 2,95 milyar dolarlık sipariş paketi; küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın olarak kullanılan 22 farklı motor programı kapsamında üretilecek parçalar ile bakım-onarım (MRO) hizmetlerini içeriyor. Bu siparişlerle birlikte TEI, hem yeni üretim hem de yaşam döngüsü destek hizmetlerinde uluslararası tedarik zincirlerinin kilit oyuncularından biri konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

#4
Foto - Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Alınan yeni ihracat siparişiyle birlikte TEI’nin toplam sipariş portföyü 8,2 milyar dolara yükseldi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, bu rakamın yalnızca ticari bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki mühendislik yetkinliğinin ve üretim disiplininin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Görgün, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık sipariş; Türkiye’nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının güçlü bir teyididir.

#6
Foto - Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Savunma Sanayii Başkanı, bu başarının arkasında uzun soluklu sanayi politikaları ve bütüncül ekosistem yaklaşımının bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma ve havacılık sanayiini stratejik bir alan olarak ele alan yaklaşımının, sektörün bugünkü ihracat kapasitesine ulaşmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti. Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz; teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur.

#7
Foto - Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

TEI, son yıllarda hem askerî hem sivil havacılık motorları alanında; Parça üretimi Hassas imalat Motor bakım-onarım ve revizyon Yaşam döngüsü destek hizmetleri başlıklarında küresel firmalarla uzun vadeli iş birlikleri kurarak uluslararası pazardaki güvenilirliğini artırmış durumda. Görgün, açıklamasını TEI çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı: Bu büyük başarıda emeği geçen TEI ailesini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kaynak: GDH Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

İstanbul'da yüz binlerce kişi Gazze'deki soykırıma tepki olarak Galata Köprüsü'nde toplandı. Dünya televizyonları dahil bu Filistin’e destek..
Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor
Gündem

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Anadolu’nun bağrından kopup gelen, komplekslerinden arınmış tavrıyla bilime yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, Batı hayranı "beya..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma
Gündem

Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

CHP’li belediyelerde rüşvet, torpil ve liyakatsizlik skandallarına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler ayla..
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Gündem

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun, Alevi vatandaşlara yönelik “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları hafıza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23