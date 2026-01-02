Kaan motoru merakla beklenirken Türkiye'ye 2,95 milyar dolarlık dev sipariş

Açıklamaya göre 2,95 milyar dolarlık sipariş paketi; küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın olarak kullanılan 22 farklı motor programı kapsamında üretilecek parçalar ile bakım-onarım (MRO) hizmetlerini içeriyor. Bu siparişlerle birlikte TEI, hem yeni üretim hem de yaşam döngüsü destek hizmetlerinde uluslararası tedarik zincirlerinin kilit oyuncularından biri konumunu daha da güçlendirmiş oldu.