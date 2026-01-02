Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak
Alman basını, Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için sürpriz bir iddiayı ortaya attı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Alman basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. München'de yer alan habere göre, Victor Osimhen, kısa bir süre önce İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi.
Bayern Münih, Osimhen'in aracısına Bayern'in şu anda kendisine ihtiyaç duymadığını iletti.
Habere göre, Osimhen'in transferi, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebilir ancak bu olasılık düşük görünüyor.
Osimhen, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 12 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcüyü yaz transfer döneminde 75 milyon Euro bonservis ile kadrosuna katmıştı.
