Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak
Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak

Alman basını, Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için sürpriz bir iddiayı ortaya attı.

Foto - Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Alman basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. München'de yer alan habere göre, Victor Osimhen, kısa bir süre önce İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi.

Foto - Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak

Bayern Münih, Osimhen'in aracısına Bayern'in şu anda kendisine ihtiyaç duymadığını iletti.

Foto - Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak

Habere göre, Osimhen'in transferi, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebilir ancak bu olasılık düşük görünüyor.

Foto - Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak

Osimhen, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 12 gol kaydetti.

Foto - Bu ülke çıldırmış olmalı! Osimhen ve Bayern Münih mi? Resmen olay olacak

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcüyü yaz transfer döneminde 75 milyon Euro bonservis ile kadrosuna katmıştı.

