Komşudan ABD'ye tarihi rest: Askeri üslerinizi vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Larijani, protestoların niteliğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Protesto eden girişimcilerin konumunun, provokatif unsurlardan ayrı olduğunu biliyoruz ve Trump, bu iç meseleye Amerikan müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ABD çıkarlarını yok etmekle eşdeğer olduğunu bilmelidir."