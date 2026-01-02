Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı
Katar merkezli Al Jazeera tarafından dünya kamuoyuna servis edilen 74 saatlik şok telefon kayıtları ve 600’ü aşkın gizli belge, devrik Beşşar Esad rejiminin üst düzey askeri kadrolarının henüz pes etmediğini kanıtladı. Sızdırılan belgeler; rejimin eski kurmaylarının özellikle Lazkiye ve Tartus arasındaki sahil şeridinde yeni bir direniş hattı kurarak isyan ve darbe hazırlığı içerisine girdiğini, bu tehlikeli süreçte ise İsrail bağlantılı odaklarla kirli temaslar kurduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Yayınlanan kayıtlarda, devrik Esad döneminin en kritik isimlerinden biri olan Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl el-Hassan'ın, İsrail bağlantılı kişilerle doğrudan temas kurduğu görülüyor.