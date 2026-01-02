  • İSTANBUL
Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı
Yücel Kaya

Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

Katar merkezli Al Jazeera tarafından dünya kamuoyuna servis edilen 74 saatlik şok telefon kayıtları ve 600’ü aşkın gizli belge, devrik Beşşar Esad rejiminin üst düzey askeri kadrolarının henüz pes etmediğini kanıtladı. Sızdırılan belgeler; rejimin eski kurmaylarının özellikle Lazkiye ve Tartus arasındaki sahil şeridinde yeni bir direniş hattı kurarak isyan ve darbe hazırlığı içerisine girdiğini, bu tehlikeli süreçte ise İsrail bağlantılı odaklarla kirli temaslar kurduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Yayınlanan kayıtlarda, devrik Esad döneminin en kritik isimlerinden biri olan Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl el-Hassan'ın, İsrail bağlantılı kişilerle doğrudan temas kurduğu görülüyor.

#1
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

SAHİL HATTINDA YENİDEN YAPILANMA PLANI Al Jazeera'nın soruşturmasına göre, devrik rejimin üst düzey subayları Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye’nin Nusayri nüfusun yoğun olduğu sahil bölgesini yeni bir kalkışma merkezi haline getirmeyi hedefledi. Telefon kayıtları ve yazışmalar, silah temini, finansman sağlama ve eski askerlerin yeniden toparlanması üzerine yoğunlaştıklarını gösteriyor. Bu çabaların, yeni Şam yönetimini zayıflatmaya yönelik uzun vadeli bir istikrarsızlaştırma planının parçası olduğu vurgulanıyor.

#2
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

SÜHEYL EL-HASSAN–İSRAİL TEMASI KAYITLARDA Sızdırılan en dikkat çekici kayıtlardan birinde, Esad rejiminin "Kaplan Kuvvetleri" olarak bilinen seçkin birliğini yöneten Süheyl el-Hassan'ın, İsrailli bir istihbarat subayıyla doğrudan konuştuğu duyuluyor. Kayda göre el-Hassan, muhatabına "emrinizdeyim Efendim" ifadelerini kullanıyor. Başka bir kayıtta ise el-Hassan'a hitap eden bir kişi, "İsrail Devleti, tüm imkanlarıyla sizin yanınızda olacak" diyerek destek vaadinde bulunuyor. El-Hassan'ın bu görüşmede, kendisine bağlı daha üst bir koordinasyon makamından ve elinde bulunan "tehlikeli istihbarat bilgilerinden" söz ettiği aktarılıyor.

#3
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

GAZZE SALDIRILARINI ÖVDÜLER Ses kayıtlarının devamında Süheyl el-Hassan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını olumlayan ifadeler kullandığı, Hamas'ı ise küçümseyici bir dille hedef aldığı görülüyor. Bu bölüm, Esad rejimi unsurlarının Filistin meselesindeki gerçek tutumuna dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. El-Hassan'ın bir başka konuşmasında, koordinasyondan sorumlu kişinin adını vererek "Benden daha üst bir kademe var, koordinasyonu sağlayan kişi Sayın Rami" dediği, ardından şu ifadeleri kullandığı duyuluyor: "Hepiniz için bu çılgınlığın, bu kötülüğün ve Aksa Tufanı denen bu karanlığın sona ermesi için dua ediyoruz."

#4
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

ESKİ REJİMİN KİLİT AKTÖRLERİ İFŞA OLDU Al Jazeera'nın "el-Muhteri" (Dedektif) programının yapımcısı Cemal el-Maliki'nin ulaştığı belgelere göre, sahil hattındaki planlamada şu isimler öne çıkıyor: Esad'ın eski Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl el-Hassan, Dördüncü Tümen'in eski komutanı Gıyas Dalla, Esad'ın kuzeni, iş insanı Rami Mahluf ve Eski Askeri Muhaberat Şefi Kemal Hassan. Belgeler, bu isimlerin fon toplama, silah tedariki ve yurtdışı bağlantıları üzerinden yeni bir kalkışma ağı kurmaya çalıştığını gösterdi.

#5
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

SIZINTILAR NASIL ELDE EDİLDİ? Al Jazeera, kayıtların kendilerini Mossad subayı olarak tanıtan bir kişi tarafından elde edildiğini ve bu kişinin, eski rejim subaylarının telefonlarını hackleyerek görüşmelere eriştiğini aktardı. Soruşturma, Esad rejiminin çöküşünden sonra dahi İsrail bağlantılarının sürdüğüne dair güçlü iddialar içeriyor.

#6
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

SURİYE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA Suriye İçişleri Bakanlığı, yayınlanan belge ve ses kayıtlarının ardından yaptığı açıklamada, devrik rejim unsurlarının yurtdışı bağlantılarının araştırıldığını, sahil bölgesindeki girişimlerin yakından takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde benzer istikrarsızlaştırma senaryolarının farkında olunduğu vurgulandı.

#7
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

ARKA PLAN: İSYAN VE AĞIR BİLANÇO Yeni Suriye yönetimine karşı sahil bölgesinde 6–10 Mart 2025 tarihlerinde başlayan İsrail destekli isyan, dört gün sürmüş ve resmi rakamlara göre çoğu sivil 1426 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede Aralık ayında yaşanan üç günlük silahlı olaylarda da 3 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

#8
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

SORUŞTURMANIN DEVAMI GELİYOR

#9
Foto - Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

Al Jazeera, sızıntıların bir bölümünün Çarşamba günü Jamal el-Maliki'nin sunacağı programda yayımlanacağını, soruşturmanın tamamının ise önümüzdeki ayın ortasında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

