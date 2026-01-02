Esad rejiminin karanlık planı deşifre oldu! Suriye sahil hattında İsrail destekli darbe hazırlığı

SÜHEYL EL-HASSAN–İSRAİL TEMASI KAYITLARDA Sızdırılan en dikkat çekici kayıtlardan birinde, Esad rejiminin "Kaplan Kuvvetleri" olarak bilinen seçkin birliğini yöneten Süheyl el-Hassan'ın, İsrailli bir istihbarat subayıyla doğrudan konuştuğu duyuluyor. Kayda göre el-Hassan, muhatabına "emrinizdeyim Efendim" ifadelerini kullanıyor. Başka bir kayıtta ise el-Hassan'a hitap eden bir kişi, "İsrail Devleti, tüm imkanlarıyla sizin yanınızda olacak" diyerek destek vaadinde bulunuyor. El-Hassan'ın bu görüşmede, kendisine bağlı daha üst bir koordinasyon makamından ve elinde bulunan "tehlikeli istihbarat bilgilerinden" söz ettiği aktarılıyor.