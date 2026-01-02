Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler. Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın. Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı. Yani fay burada "gevrek" değil, "sakız gibi" sünek bir yapıda. Ayrıca bu çukurlar akışkanlar (gaz ve su) bakımından çok zengin. Bu yüksek basınçlı sıvılar fay zonlarını adeta yağlıyor. Fay kilitlenip enerji biriktiremiyor; bunun yerine , "CREEP" (sürünme) dediğimiz sessiz fay hareketini yaparak bariyer gibi deprem kırığını durduruyor."