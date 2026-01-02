  • İSTANBUL
Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Jeoloji mühendisi Profesör Dr. Osman Bektaş, İstanbul'u depremden koruyan doğal bariyerleri açıkladı.

#1
Foto - Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki derin çukurların, İstanbul’a doğru ilerleyen büyük depremlerin kırılma sürecini durduran doğal bariyerler gibi çalıştığını öne sürdü.

#2
Foto - Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Bektaş’a göre, 1912 Mürefte (M7,4) depreminin İstanbul yönündeki ilerleyişi Orta Marmara Çukuru, 1999 İzmit (M7,4) depreminin batıya doğru kırılması Çınarcık Çukuru, 2025 Silivri (M6,2) depreminin İstanbul’a yönelmesi ise Kumburgaz Çukuru tarafından durduruldu.

#3
Foto - Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Prof. Dr. Bektaş, bu çukurların jeolojik yapıları nedeniyle deprem enerjisini sönümleyen bir mekanizma oluşturduğunu vurguladı. Çukurların bulunduğu bölgelerde fayların "creep" (sürünme) davranışı gösterdiğini belirten Bektaş, bu durumun deprem kırığının ilerlemesini engellediğini ifade etti.

#4
Foto - Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Bektaş’ın açıklamasına göre mevcut koşullarla fay "gevrek" bir yapıdan çıkıp "sünek", yani sakız benzeri bir davranış sergiliyor. Ayrıca çukurların gaz ve su gibi akışkanlar açısından zengin olması, fay zonlarının adeta yağlanmasına yol açıyor. Bu durum, fayın kilitlenip büyük enerji biriktirmesini engelliyor.

#5
Foto - Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Prof. Dr. Bektaş’a doğal jeolojik yapının, İstanbul’a doğru ilerleyen büyük depremler için kritik bir bariyer görevi üstlendiğini öne sürdü. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın konu hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde: "İstanbul'u depremden koruyan çukurlar *1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbula doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru, *1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru, *2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbula yürüyüşünü de Kumbugaz Çukuru durdurmuştur.

#6
Foto - Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır (creep) Creep önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır. Sonuç: İki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı parçalı kırılıyor.

#7
Foto - Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu

Yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler. Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın. Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı. Yani fay burada "gevrek" değil, "sakız gibi" sünek bir yapıda. Ayrıca bu çukurlar akışkanlar (gaz ve su) bakımından çok zengin. Bu yüksek basınçlı sıvılar fay zonlarını adeta yağlıyor. Fay kilitlenip enerji biriktiremiyor; bunun yerine , "CREEP" (sürünme) dediğimiz sessiz fay hareketini yaparak bariyer gibi deprem kırığını durduruyor."

