Ünlü profesör İstanbul'u neyin koruduğunu açıkladı! Resmen doğal bariyer bu
Jeoloji mühendisi Profesör Dr. Osman Bektaş, İstanbul'u depremden koruyan doğal bariyerleri açıkladı.
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki derin çukurların, İstanbul’a doğru ilerleyen büyük depremlerin kırılma sürecini durduran doğal bariyerler gibi çalıştığını öne sürdü.
Bektaş’a göre, 1912 Mürefte (M7,4) depreminin İstanbul yönündeki ilerleyişi Orta Marmara Çukuru, 1999 İzmit (M7,4) depreminin batıya doğru kırılması Çınarcık Çukuru, 2025 Silivri (M6,2) depreminin İstanbul’a yönelmesi ise Kumburgaz Çukuru tarafından durduruldu.
Prof. Dr. Bektaş, bu çukurların jeolojik yapıları nedeniyle deprem enerjisini sönümleyen bir mekanizma oluşturduğunu vurguladı. Çukurların bulunduğu bölgelerde fayların "creep" (sürünme) davranışı gösterdiğini belirten Bektaş, bu durumun deprem kırığının ilerlemesini engellediğini ifade etti.
Bektaş’ın açıklamasına göre mevcut koşullarla fay "gevrek" bir yapıdan çıkıp "sünek", yani sakız benzeri bir davranış sergiliyor. Ayrıca çukurların gaz ve su gibi akışkanlar açısından zengin olması, fay zonlarının adeta yağlanmasına yol açıyor. Bu durum, fayın kilitlenip büyük enerji biriktirmesini engelliyor.
Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır (creep) Creep önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır. Sonuç: İki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı parçalı kırılıyor.
Yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler. Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın. Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı. Yani fay burada "gevrek" değil, "sakız gibi" sünek bir yapıda. Ayrıca bu çukurlar akışkanlar (gaz ve su) bakımından çok zengin. Bu yüksek basınçlı sıvılar fay zonlarını adeta yağlıyor. Fay kilitlenip enerji biriktiremiyor; bunun yerine , "CREEP" (sürünme) dediğimiz sessiz fay hareketini yaparak bariyer gibi deprem kırığını durduruyor."
