Savaş uyarısı yapıp tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 7500 lirayı gören gram altınla ilgili savaş dolayısıyla dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Memiş, 2500 liralık değişim için tarih verdi.
Amerika ve İsrail İran’a saldırdı. İlk anda altın ve gümüş haftaya küçük bir yükselişle başladı, ardından sert şekilde geriledi. Bitcoin ise uzun zaman sonra yeniden 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Peki yatırımcılar parasını nasıl koruyacak? Altın almak isteyen yatırımcı için en uygun zaman hangisi? Gerilim ortamında ev almak, gayrimenkul yatırımı yapmak mantıklı mı? Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı programda yatırımcılar için kritik formülü açıkladı.
Uluslararası piyasalarda ons altın yaklaşık 5.162 dolar, gram altın ise fiziki piyasada yaklaşık 7.490 lira seviyesinde işlem görüyor. Savaş ortamında altın ve gümüş fiyatlarının güçlü yükselmesi bekleniyordu.
“Savaş varken gerileyen altın, savaş bittiğinde daha da düşer görüşüne katılmadığını ifade eden Memiş, tam tersine savaş sona erdiğinde yeni bir yükseliş dalgası beklediğini söyledi ve özellikle fiziki altın almak isteyen yatırımcılar için geri çekilmelerin fırsat olabileceğini belirtti.
Memiş’e göre düğün yapacaklar, borcu olanlar ya da uzun vadeli yatırım düşünenler bu seviyeleri değerlendirebilir. Memiş, yılın ilk yarısında ons altında 6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira seviyelerini beklediğini ifade etti.
Gümüş piyasasında ise daha farklı bir tablo yaşanıyor. Memiş, gün içinde 10 dolarlık hareketlerin görüldüğü oldukça oynak bir piyasaya dikkat çekerek kısa vadede 70 dolar destek seviyesinin test edilebileceğini ifade etti. Uzman isim üç haneli gümüş için de yüzde 20 ihtimal verdi.
