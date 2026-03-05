Savaş uyarısı yapıp tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek

Amerika ve İsrail İran’a saldırdı. İlk anda altın ve gümüş haftaya küçük bir yükselişle başladı, ardından sert şekilde geriledi. Bitcoin ise uzun zaman sonra yeniden 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Peki yatırımcılar parasını nasıl koruyacak? Altın almak isteyen yatırımcı için en uygun zaman hangisi? Gerilim ortamında ev almak, gayrimenkul yatırımı yapmak mantıklı mı? Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı programda yatırımcılar için kritik formülü açıkladı.