  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’ın başına geçmek isteyen Batı kuklası Pehlevi’yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil kepaze oldu İran, Türkiye’ye bile füze fırlatmışken, Putin’den ortalığı karıştıracak hamle: Resmen imzaladı Müslüman ülkeleri de hedef alan İran’da dikkat çeken fetva: Kanlarını dökmek farzdır 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama Türkiye’yi hedef alan İran, İsrail ve Körfez ülkelerinden sonra onları da vurdu: Üsleri darmadağın Cengiz Holding servet değerindeki yeri satın alıyor! Büyük bir altın hazinesi var Türkiye’ye füze fırlatan İran’dan sert uyarı: “Fırsat bilip harekete geçmeyin” Uzayda lazer yarışı! Avrupa da başardı Fransızlar Türkiye topraklarına giren füzenin asıl hedefini dünyaya ilan etti
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

ABD'nin 1970'lerden bu yana hiçbir hava muharebesinde yenilmeyen F-15 savaş uçağı İran savaşının henüz üçüncü gününde peş peşe vurularak gündeme oturdu.

#1
Foto - 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

Wall Street Journal (WSJ), uçakların düşmesiyle ilgili ilk paylaşılan raporlara göre, mart ayının ilk günü 3 Amerikan F-15 uçağının yanlışlıkla düşürülmesine bir Kuveyt savaş uçağının neden olduğu bilgisini paylaştı.

#2
Foto - 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

Gazeteye konuşan ABD'li yetkili, Kuveytli bir F/A-18 pilotunun, ABD uçaklarına karşı 3 füze fırlattığını, 3 ABD uçağının da düştüğünü ancak pilotların ve arka koltuktakilerin güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu aktardı.

#3
Foto - 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

Haberde, "İkinci bir kaynağa göre olay, İran'a ait bir insansız hava aracının, Kuveyt hava savunmasını aşıp ticari bir limandaki taktik operasyon merkezine saldırması ve 6 ABD askerini öldürmesinden kısa süre sonra meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

Aynı kaynak, Kuveyt güçlerinin radarlarının, Amerikan jetlerinin uçuşunu tespit etmesi üzerine "tedirgin oldukları ve onlara ateş açtıklarına" dair detayları paylaştı.

#5
Foto - 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

Eski asker olduğu belirtilen yetkililerin, söz konusu hadisenin bölgesel olarak birbirinden farklı hava savunma sistemleriyle karmaşık bir hava savaşı yürütmenin zorluklarını vurguladığı haberde, "uçak, füze ve insansız hava araçlarının muazzam sayısının" gökyüzünde tarihsel olarak belirsiz bir kombinasyon oluşturduğu kaydedildi.

#6
Foto - 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

Haberde, "1970'lerden beri uçan F-15 savaş uçağı, hava muharebesinde hiçbir zaman düşman uçağı tarafından düşürülmedi. Bu kaos, yerdeki hava savunma birliklerinin hangi uçan cisimlerin dost, hangilerinin düşman olduğunu ayırt etmesini zorlaştırabilir." değerlendirmesi yapıldı.

#7
Foto - 'Savaş kaybetmeyen en güçlü uçak' deniyordu: 3 günde patates oldu

Düşürülenlere benzer bir F-15E Strike Eagle jetinin, 1990'ların sonlarındaki satın alma fiyatının 31,1 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, yeni F-15EX jetlerinin maliyetinin ise 100 milyon doları bulduğu bilgisi paylaşıldı. ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı F-15E Strike Eagle, 1 Mart Pazar günü Kuveyt'te düşmüş, ABD'li pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz deniz gücü 480 yıl sonra sona erdi!
Dünya

İngiliz deniz gücü 480 yıl sonra sona erdi!

Birleşik Krallık, 16. yüzyıldan itibaren millî güvenliğinin temelini oluşturan deniz gücü üstünlüğünü fiilen kaybetmiş görünüyor. Strateji u..
Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...
Gündem

Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi soykırımı durduracak asıl gücün İslam dünyasının elinde olduğunu ..
ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada
Gündem

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Bahreyn’de bulunan ABD Deniz filosuna yönelik gerçekleştirilen saldırı anları, Amerikan askerlerinin kendi kameralarına yansıdı. Görüntülerd..
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23