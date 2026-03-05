Gökyüzünde dehşet saçacak! Ölümcül lazer silahı ilk kez sahada
İran ve İsrail arasındaki savaşta finansal dengeleri altüst eden bir gelişme yaşandı ve İsrail, lazer tabanlı hava savunma sistemi Iron Beam’i ilk kez muharebe sahasında kullandı. Ucuz kamikaze dronları durdurmak için milyon dolarlık füzeler harcamak zorunda kalan İsrail, Iron Beam sayesinde saldırı maliyetini neredeyse sıfıra indirerek ekonomik asimetriyi kırmayı hedefliyor. 100 kW gücündeki bu lazer sistemi, Lübnan’dan gelen füzeleri ve İHA’ları saniyeler içinde sessizce imha ettiği görüntüleri dünya kamuoyuna servis etti.