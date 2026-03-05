Gökyüzünde dehşet saçacak! Ölümcül lazer silahı ilk kez sahada

Son günlerde İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaş, insansız hava araçları ile gelişmiş hava savunma sistemleri arasındaki finansal asimetriyi bir kez daha gündeme taşıdı. Çünkü İran'ın 100 bin dolar gibi görece düşük bir maliyete ürettiği kamikaze dronlarını durdurmak için ABD ve İsrail'in birden fazla hava savunma sistemini devreye sokması ve bazen onlarca füze harcaması gerekiyor. Her bir girişim saldırı tarafına 100 bin dolara mâl olurken, savunma tarafının maliyeti 10 milyonlarca doları buluyor. Bu da uzun vadede sürdürmesi zor bir tablo ortaya çıkarıyor.