Sanayi devi iflasın eşiğinde: Çok az vakitleri kaldı, o tarihte dananın kuyruğu kopacak
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dev firmalardan peş peşe iflas haberleri geliyor. Bu kez ünlü sanayi şirketin iflasın eşiğine geldi.
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dev firmalardan peş peşe iflas haberleri geliyor. Bu kez ünlü sanayi şirketin iflasın eşiğine geldi.
İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı köklü kuruluşlardan biri olan Yıldırım Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, devam eden konkordato sürecinde alacaklılarla el sıkışmaya hazırlanıyor.
1991 yılından bu yana inşaat malzemeleri ve metal konstrüksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın geleceğini belirleyecek olan alacaklılar toplantısının detayları netleşti.
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/23 E. sayılı dosyası kapsamında, 30 Mayıs 2025'ten itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilen şirket için borç yapılandırma projesi (konkordato projesi) nihai halini aldı. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak olan müzakereler için iki ayrı oturum düzenlenecek.
Toplantıya katılacak alacaklıların dikkat etmesi gereken önemli hukuki şartlar bulunuyor. Alacağı çeke dayalı olanların kabul oyu verebilmesi için çek asıllarını yanlarında getirmesi şart koşulurken, vekil aracılığıyla katılacakların ise Avukatlık Kanunu uyarınca özel yetkilendirilmiş avukatlar tarafından temsil edilmesi gerekiyor.
Toplantıya bizzat katılamayan alacaklılar için 7 günlük bir "iltihak" (katılım) süresi tanınacak. Bu süre zarfında Maltepe’deki komiserlik adresine giderek oy kullanmayan alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacak.
Alacaklıların, toplantı tarihinden önceki 7 gün boyunca komiserlik bünyesindeki belgeleri inceleme hakkı da bulunuyor.
