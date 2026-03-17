Sanayi devi iflasın eşiğinde: Çok az vakitleri kaldı, o tarihte dananın kuyruğu kopacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dev firmalardan peş peşe iflas haberleri geliyor. Bu kez ünlü sanayi şirketin iflasın eşiğine geldi.

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı köklü kuruluşlardan biri olan Yıldırım Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, devam eden konkordato sürecinde alacaklılarla el sıkışmaya hazırlanıyor.

1991 yılından bu yana inşaat malzemeleri ve metal konstrüksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın geleceğini belirleyecek olan alacaklılar toplantısının detayları netleşti.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/23 E. sayılı dosyası kapsamında, 30 Mayıs 2025'ten itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilen şirket için borç yapılandırma projesi (konkordato projesi) nihai halini aldı. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak olan müzakereler için iki ayrı oturum düzenlenecek.

Toplantıya katılacak alacaklıların dikkat etmesi gereken önemli hukuki şartlar bulunuyor. Alacağı çeke dayalı olanların kabul oyu verebilmesi için çek asıllarını yanlarında getirmesi şart koşulurken, vekil aracılığıyla katılacakların ise Avukatlık Kanunu uyarınca özel yetkilendirilmiş avukatlar tarafından temsil edilmesi gerekiyor.

Toplantıya bizzat katılamayan alacaklılar için 7 günlük bir "iltihak" (katılım) süresi tanınacak. Bu süre zarfında Maltepe’deki komiserlik adresine giderek oy kullanmayan alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacak.

Alacaklıların, toplantı tarihinden önceki 7 gün boyunca komiserlik bünyesindeki belgeleri inceleme hakkı da bulunuyor.

İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!
Gündem

İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde İslam ülkelerine yönelik tarihi ve zehir z..
Sarı kafadan itiraflar ve çılgınca açıklama! Çin sözleri dikkat çekti
Dünya

Sarı kafadan itiraflar ve çılgınca açıklama! Çin sözleri dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savunarak savaşın yakında sona erebileceğini söyledi. Tru..
Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!
Dünya

Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!

Pakistan'ın Afganistan İslam Emirliği'nin başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesine düzenlen..
New York Times sızdırdı: ABD uçak gemisi artık görev yapamaz halde! Yangın 30 saat sonra söndürülebildi
Dünya

New York Times sızdırdı: ABD uçak gemisi artık görev yapamaz halde! Yangın 30 saat sonra söndürülebildi

ABD’nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Kızıldeniz’de devam eden "Epic Fury" operasyonu sırasında zor günler geçiriyo..
Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam
Dünya

Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam

Savaş ve ağır yaptırımların kıskacındaki İran’da, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. İran Çalışma Bakanı Ahmed..
Trump’tan İran için bitiş tarihi: "Savaş bu hafta değil ama çok yakında bitecek!"
Dünya

Trump’tan İran için bitiş tarihi: "Savaş bu hafta değil ama çok yakında bitecek!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden çatışmaların sona yaklaştığını müjdeledi. Oval Ofis’te çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, Hür..
