Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

‘3.53 PROMİL ALKOLLÜYDÜ’ Dilekçede, Gül Tut’un olay sırasında kanında 3.53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin de tespit edildiği belirtildi. Bu durumun denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceği ne dikkat çekilerek, Gül Tut’un kaza sonucu düşmüş olabileceği ihtimalinin yeterince değerlendirilmediği savunuldu. Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’nun 11 Şubat 2026 tarihli raporunda da ölümün yüksekten düşmeyle meydana geldiğinin değerlendirildiği, ancak olayın intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediğinin belirtildiği aktarıldı. Savunma makamı ayrıca, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu, buna karşın daha sonra yapılan kriminal incelemede kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının mahkumiyete gerekçe yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürdü.