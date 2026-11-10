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Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

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Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

Şarkıcı Güllü ölümü ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Annesini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, istinaf başvurusunda bulunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu; savunmada 3.53 promil alkollü olan merhumenin kaza sonucu düşmüş olabileceği iddia edildi.

#1
Foto - Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümüne ilişkin davada annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

#2
Foto - Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, annesi Gül Tut’u tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere istinaf dilekçesini Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. 21 sayfalık dilekçede, yerel mahkemenin mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğu savunularak, kararın bozulması veya kaldırılması istendi. Savunma makamı, mahkumiyet kararının ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu’nun beyanları ve Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın zeminde kayganlık sağlayıcı madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını ileri sürdü.

#3
Foto - Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

TANIK İFADELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLDUĞU SAVUNULDU: Avukat Merve Uçanok'un itiraz dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamalarında verdiği ifadeler ile daha sonraki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğu öne sürüldü. Avukat Uçanok, Ulu’nun ilk ifadelerinde farklı, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadelerde ise farklı anlatımlarda bulunduğu belirtilerek, bu beyanların baskı altında alındığı iddia edildi. Savunmada ayrıca, Sultan Nur Ulu’nun farklı kişilerle yaptığı konuşmalarda Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine zarar vermediğini söylediği öne sürüldü. Bu kapsamda dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman mütalaalarına dikkat çekildi.

#4
Foto - Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

‘3.53 PROMİL ALKOLLÜYDÜ’ Dilekçede, Gül Tut’un olay sırasında kanında 3.53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin de tespit edildiği belirtildi. Bu durumun denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceği ne dikkat çekilerek, Gül Tut’un kaza sonucu düşmüş olabileceği ihtimalinin yeterince değerlendirilmediği savunuldu. Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’nun 11 Şubat 2026 tarihli raporunda da ölümün yüksekten düşmeyle meydana geldiğinin değerlendirildiği, ancak olayın intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediğinin belirtildiği aktarıldı. Savunma makamı ayrıca, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu, buna karşın daha sonra yapılan kriminal incelemede kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının mahkumiyete gerekçe yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürdü.

#5
Foto - Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

‘HADİ GÖRÜŞÜRÜZ’ SESİNE DİKKAT ÇEKTİ: Dilekçede, olay öncesine ait kamera kayıtlarına yansıyan ‘Hadi görüşürüz’ sözünün kime ait olduğunun da kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.

#6
Foto - Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

Gül Tut’un yakın arkadaşı Çiğdem Emir’in söz konusu sesin Gül Tut’a ait olabileceği yönündeki beyanına dikkat çekilerek, ses kaydının yeniden incelenmesi talep edildi. Yapılan itirazda, mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılmasına yönelik talepleri reddetmesinin de savunma hakkını kısıtladığını iddia etti.

#7
Foto - Tuğyan’ın avukatından iddialar: Güllü’ye ‘hadi görüşürüz’ diyen bakın kimmiş

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ: İstinaf dilekçesinin sonuç bölümünde, yerel mahkemenin kararının CMK’nın 289’uncu maddesi kapsamında bozulması, aksi kanaatte kararın kaldırılarak Tuğyan Ülkem Gülter’in beraatine karar verilmesi istendi. Dilekçede ayrıca, yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğu belirtilen Gülter’in kanun yolu incelemesi sırasında tahliye edilmesi talep edildi.

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