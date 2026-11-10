Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu
Doğu Akdeniz'de başlayamayan deniz kablo projesinin yankıları sürerken komşu basını, Fransa'nın kendilerine Türkiye yüzünden tuzak kurmaya kalktığını öne sürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Akdeniz'de başlayamayan deniz kablo projesinin yankıları sürerken komşu basını, Fransa'nın kendilerine Türkiye yüzünden tuzak kurmaya kalktığını öne sürdü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'de Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı (GSI) projesiyle ilgili Fransa'nın Türkiye'ye diplomatik nota göndermesi, Yunanistan'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.
Yunan basını, Paris ile Ankara arasında yürütülen diplomatik temasların ayrıntılarını gündeme taşırken, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti de muhalefetin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Yunanistan'da yayımlanan Dimokratia gazetesi, Fransa'nın Ankara'ya nota göndermesini sert bir dille ele alarak gelişmeyi "Fransız usulü ihanet" şeklinde nitelendirdi.
Gazetenin haberine göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay arasında 5 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'ye iletilecek diplomatik bildirimin hangi yöntemle gönderileceği ve içeriğinin nasıl şekillendirileceği ele alındı. Fransa'nın Türkiye ile doğrudan diplomatik temas kurması, Yunanistan'da Paris'in Doğu Akdeniz politikasına ilişkin tutumunun sorgulanmasına neden oldu. Özellikle GSI projesi üzerinden yaşanan gelişmeler, Fransa'nın Atina ve Ankara ile ilişkilerindeki diplomatik dengeleri yeniden tartışmaya açtı.
Dimokratia, özel bir şirketin yapacağı teknik bilgilendirme yerine iki devlet arasında resmi diplomatik iletişim kurulmasının Ankara'nın istediği yöntem olduğunu ileri sürdü.
unan gazetesi, Türkiye'nin araştırma faaliyetleri öncesinde kendi kıta sahanlığına ilişkin tezlerinin dikkate alınmasını istediğini yazdı. Fransa'nın diplomatik notasını bu çerçevede değerlendiren gazete, Ankara'nın Paris ile doğrudan muhatap olmasının Yunanistan açısından siyasi sonuçlar doğurabileceğinden bahsetti. Gazete ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan gazeteci Manolis Kostidis'e NAVTEX konusunda verdiği "Her şey normal, her şey güzel" cevabını da Fransa ile yürütülen temaslarla ilişkilendirdi.
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima ise 10 Kasım tarihli haberinde, Paris'in Ankara'ya sunduğu diplomatik formül konusunda Atina'da çekinceler bulunduğunu ileri sürdü: Yunan makamları, Fransız notasının içeriğinde geminin güzergâhına ilişkin koordinatlar veya Türkiye tarafından ileride kullanılabilecek ifadeler bulunup bulunmadığını bilmiyor.
To Vima, resmi bir devletler arası belgenin gelecekte Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerine dayanak olarak gösterilebileceği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği notanın izin talebi olmadığını dile getirdi. Marinakis, bildirimin yalnızca seyrüsefer güvenliği amacı taşıdığını, üçüncü devletlerin deniz yetki alanlarının tanınması anlamına gelmediğini paylaştı. Yunan hükümeti, araştırmalar için gerekli izinlerin yalnızca Yunan ve Kıbrıs Rum makamlarından alındığını ileri sürerken, Fransa'nın bölgedeki başka devletleri de bilgilendirdiğini iletti.
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