  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın yatırımcısını üzdü! Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı! Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü Emre Belözoğlu yardımcı olarak istememişti... Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Köy halkı ‘bacasız sanayi’ olarak dillendiriyor! ‘Pırasa diyarı’nda hasat zamanı Savaşın en savunmasız yüzü! Gazze’de prematüre bebekler hayata tutunmaya çalışıyor Sergen hoca sevinçten havalara uçacak! Beklediği müjde geldi Otomobil devi gemileri yaktı: Faizsiz taksitle satışlar başladı! Zırhlı para aracına silahlı saldırı: İtalya’da film gibi soygun! Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Doğu Akdeniz'de başlayamayan deniz kablo projesinin yankıları sürerken komşu basını, Fransa'nın kendilerine Türkiye yüzünden tuzak kurmaya kalktığını öne sürdü.

#1
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'de Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı (GSI) projesiyle ilgili Fransa'nın Türkiye'ye diplomatik nota göndermesi, Yunanistan'da siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.

#2
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Yunan basını, Paris ile Ankara arasında yürütülen diplomatik temasların ayrıntılarını gündeme taşırken, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti de muhalefetin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Yunanistan'da yayımlanan Dimokratia gazetesi, Fransa'nın Ankara'ya nota göndermesini sert bir dille ele alarak gelişmeyi "Fransız usulü ihanet" şeklinde nitelendirdi.

#3
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Gazetenin haberine göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay arasında 5 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'ye iletilecek diplomatik bildirimin hangi yöntemle gönderileceği ve içeriğinin nasıl şekillendirileceği ele alındı. Fransa'nın Türkiye ile doğrudan diplomatik temas kurması, Yunanistan'da Paris'in Doğu Akdeniz politikasına ilişkin tutumunun sorgulanmasına neden oldu. Özellikle GSI projesi üzerinden yaşanan gelişmeler, Fransa'nın Atina ve Ankara ile ilişkilerindeki diplomatik dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

#4
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Dimokratia, özel bir şirketin yapacağı teknik bilgilendirme yerine iki devlet arasında resmi diplomatik iletişim kurulmasının Ankara'nın istediği yöntem olduğunu ileri sürdü.

#5
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

unan gazetesi, Türkiye'nin araştırma faaliyetleri öncesinde kendi kıta sahanlığına ilişkin tezlerinin dikkate alınmasını istediğini yazdı. Fransa'nın diplomatik notasını bu çerçevede değerlendiren gazete, Ankara'nın Paris ile doğrudan muhatap olmasının Yunanistan açısından siyasi sonuçlar doğurabileceğinden bahsetti. Gazete ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan gazeteci Manolis Kostidis'e NAVTEX konusunda verdiği "Her şey normal, her şey güzel" cevabını da Fransa ile yürütülen temaslarla ilişkilendirdi.

#6
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima ise 10 Kasım tarihli haberinde, Paris'in Ankara'ya sunduğu diplomatik formül konusunda Atina'da çekinceler bulunduğunu ileri sürdü: Yunan makamları, Fransız notasının içeriğinde geminin güzergâhına ilişkin koordinatlar veya Türkiye tarafından ileride kullanılabilecek ifadeler bulunup bulunmadığını bilmiyor.

#7
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

To Vima, resmi bir devletler arası belgenin gelecekte Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerine dayanak olarak gösterilebileceği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.

#8
Foto - Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği notanın izin talebi olmadığını dile getirdi. Marinakis, bildirimin yalnızca seyrüsefer güvenliği amacı taşıdığını, üçüncü devletlerin deniz yetki alanlarının tanınması anlamına gelmediğini paylaştı. Yunan hükümeti, araştırmalar için gerekli izinlerin yalnızca Yunan ve Kıbrıs Rum makamlarından alındığını ileri sürerken, Fransa'nın bölgedeki başka devletleri de bilgilendirdiğini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün gece yapılan huzur uygulaması kapsamında 450 kişiyi gözaltına aldı.
HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni...
Gündem

HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni...

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ tesislerinde 10 canımızın yittiği, 15 işçimizin de yaralandığı korkunç faciaya ilişkin HABAŞ yönetiminden ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluştur..
SPK'dan fon mağdurlarına kritik uyarı! Bu vaatlere sakın inanmayın
Ekonomi

SPK'dan fon mağdurlarına kritik uyarı! Bu vaatlere sakın inanmayın

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen veya alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine..
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Kimseyi koruyup kollamıyoruz
Gündem

Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Kimseyi koruyup kollamıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon vurgununa ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fatma Betül Sayan ..
Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı!
Gündem

Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı!

Batı’nın "özgürlük" ve "sanat" adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı kokuşmuş hayat tarzının acı bir vesikası daha Londra mahkemelerinde tes..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23