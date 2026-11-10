Ülke bu gelişmeyle çalkalanıyor: Fransa bize Türkiye yüzünden tuzak kurdu

Gazetenin haberine göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay arasında 5 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'ye iletilecek diplomatik bildirimin hangi yöntemle gönderileceği ve içeriğinin nasıl şekillendirileceği ele alındı. Fransa'nın Türkiye ile doğrudan diplomatik temas kurması, Yunanistan'da Paris'in Doğu Akdeniz politikasına ilişkin tutumunun sorgulanmasına neden oldu. Özellikle GSI projesi üzerinden yaşanan gelişmeler, Fransa'nın Atina ve Ankara ile ilişkilerindeki diplomatik dengeleri yeniden tartışmaya açtı.