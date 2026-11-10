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Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

Araştırma şirketleri son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. GENAR Araştırma, partilerin son oy oranlarını açıkladı.

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#1
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

GENAR'ın Ekim 2026 araştırmasında seçmenin parti tercihleri belli oldu.

#2
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti birinci sıradaki yerini korurken ana muhalefet koltuğuna yerleşen Yeni Parti ile arasındaki oy farkı dikkat çekti.

#3
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

İşte, en güncel anket çalışmasına göre partilerin son oy oranları...

#4
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

12- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YÜZDE 0,6

#5
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

11- SAADET PARTİSİ YÜZDE 0,8

#6
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

10- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ YÜZDE 1,4

#7
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

9- ANAHTAR PARTİ YÜZDE 2,6

#8
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

8- ZAFER PARTİSİ YÜZDE 2,8

#9
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

7- YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜZDE 2,9

#10
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

6- İYİ PARTİ YÜZDE 6,5

#11
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

5- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) YÜZDE 7,2

#12
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

4- CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) YÜZDE 7,5

#13
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

3- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM) YÜZDE 9,​5

#14
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

2- YENİ PARTİ YÜZDE 23,3

#15
Foto - Son seçim anketi açıklandı:  Böyle bir fark görülmedi

1- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YÜZDE 33,7

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Yorumlar

Bekir

Ha Ha Ha, akp genel merkezind mi yaptiniz bu anketi

Sonuç

Diğer partiler birleşse zaten 6 lı masa hazır iktidar onlar söyle oldugu halde ak parti emeklilere cimrilik yapııyır
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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