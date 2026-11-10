Son seçim anketi açıklandı: Böyle bir fark görülmedi
Araştırma şirketleri son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. GENAR Araştırma, partilerin son oy oranlarını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Araştırma şirketleri son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. GENAR Araştırma, partilerin son oy oranlarını açıkladı.
GENAR'ın Ekim 2026 araştırmasında seçmenin parti tercihleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti birinci sıradaki yerini korurken ana muhalefet koltuğuna yerleşen Yeni Parti ile arasındaki oy farkı dikkat çekti.
İşte, en güncel anket çalışmasına göre partilerin son oy oranları...
12- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YÜZDE 0,6
11- SAADET PARTİSİ YÜZDE 0,8
10- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ YÜZDE 1,4
9- ANAHTAR PARTİ YÜZDE 2,6
8- ZAFER PARTİSİ YÜZDE 2,8
7- YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜZDE 2,9
6- İYİ PARTİ YÜZDE 6,5
5- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) YÜZDE 7,2
4- CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) YÜZDE 7,5
3- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM) YÜZDE 9,5
2- YENİ PARTİ YÜZDE 23,3
1- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YÜZDE 33,7
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