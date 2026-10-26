Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan rahatsız olan Mısır, Türk düşmanı iki ülkeyle masaya oturup işbirliği yapma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan rahatsız olan Mısır, Türk düşmanı iki ülkeyle masaya oturup işbirliği yapma kararı aldı.
Sefa Karahasan'ın haberine göre Mısır’ın, Rumlar ve Yunanistan ile birlikte Türkiye-Libya memorandumuna karşı hukuki bir dosya hazırlama çalışması yürüttüğü bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nader Zaki, Kahire’nin koordineli diplomatik ve hukuki adımlar üzerinde çalıştığını, güney Lefkoşa ve Atina ile açık iletişim hattı sürdürdüğünü belirtti.
Nader Zaki, “Bu memorandumun geçersiz ve yasadışı olduğu görüşü yalnızca Mısır’ın görüşü değildir. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Avrupa Birliği benzer bir tutum sergiledi” dedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Herhangi bir tarafın, Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenliğini ihlal edecek şekilde herhangi bir şeyi sahada uygulayabileceğini hayal etmesi yanlıştır” ifadelerini kullandı.
Habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty da ''Türk mevkidaşı Hakan Fidan’a, memorandumun tamamen geçersiz olduğunu ve Mısır açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını açıkça'' bildirdi.
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