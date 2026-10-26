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Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz

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Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan rahatsız olan Mısır, Türk düşmanı iki ülkeyle masaya oturup işbirliği yapma kararı aldı.

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Foto - Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz

Sefa Karahasan'ın haberine göre Mısır’ın, Rumlar ve Yunanistan ile birlikte Türkiye-Libya memorandumuna karşı hukuki bir dosya hazırlama çalışması yürüttüğü bildirildi.

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Foto - Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nader Zaki, Kahire’nin koordineli diplomatik ve hukuki adımlar üzerinde çalıştığını, güney Lefkoşa ve Atina ile açık iletişim hattı sürdürdüğünü belirtti.

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Foto - Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz

Nader Zaki, “Bu memorandumun geçersiz ve yasadışı olduğu görüşü yalnızca Mısır’ın görüşü değildir. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Avrupa Birliği benzer bir tutum sergiledi” dedi.

#4
Foto - Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Herhangi bir tarafın, Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenliğini ihlal edecek şekilde herhangi bir şeyi sahada uygulayabileceğini hayal etmesi yanlıştır” ifadelerini kullandı.

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Foto - Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz

Habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty da ''Türk mevkidaşı Hakan Fidan’a, memorandumun tamamen geçersiz olduğunu ve Mısır açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını açıkça'' bildirdi.

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Yorumlar

Cabbar

Daha Türkiye bunlara silah satıyor hemde dünyanın en güvenilmez ülkesine. 1974 Kıbrıs savaşında rumlara tank ve cephane verende bu ülke. Sisi tamamen islam düşmanı İsrail ve abd nin adamı. Türk iş adamlarının bu ülkeye bir kuruş yatırım yapmaması gerekir. Mısır hiç bir zaman Türkiyeye dost olmadı ve olmayacak.

Doğrusu

Mısır'ın kıta sahanlığına dokunan mı oldu ya sen niye kendi kendine delleniyorsun baktın diğerleri tırstı Şimdi de kabadayılığa mı kalkıyorsun ne yapacaksın bize savaş mı açacaksın yoksa?
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