Türkiye Kaan'ı üretirken Yunanistan'ın üretip övündüğü şeye bakın
Türkiye beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ı geliştirmeyi sürdürürken Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarının kokpit merdivenlerini üretmesi Atina'yı sevince boğdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ı geliştirmeyi sürdürürken Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarının kokpit merdivenlerini üretmesi Atina'yı sevince boğdu.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri, Rafale EG/DG savaş uçaklarının bakım ve yer hizmetlerinde kullanılan destek ekipmanlarının üretimini tamamladı. Program kapsamında kokpit erişim merdivenleri, koruyucu kapaklar, uçak çekme çubukları ve teknik destek ekipmanları ülke içinde üretildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Rafale EG/DG savaş uçaklarına yönelik yer destek ekipmanlarının üretim programının tamamlandığını duyurdu. Çalışmalar, Yunanistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Ulaştırma Araçları ve Yer Ekipmanları Fabrikası tarafından gerçekleştirildi.
Program kapsamında Rafale EG/DG savaş uçaklarının yerdeki bakım ve destek faaliyetlerinde kullanılan çeşitli ekipmanlar üretildi. Üretilen ekipmanlar arasında kokpite erişim merdivenleri, koruyucu kapaklar, uçak çekme çubukları ve teknik destek araçları bulunuyor. Bu ekipmanların Rafale savaş uçaklarının bakım ve yer hizmetlerinde kullanılması amaçlanıyor.
Yer destek ekipmanlarının geliştirilmesi ve üretimi, fabrikanın Üretim ve Etüt birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalışmalarda tersine mühendislik (Reverse Engineering) yöntemi kullanılarak Yunanistan Hava Kuvvetlerinin mevcut teknik bilgi birikiminden ve üretim altyapısından yararlanıldı. Bu yöntemle Rafale savaş uçaklarının yer hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ekipmanların ülke içinde üretilmesi sağlandı.
Yunanistan Hava Kuvvetleri, yer destek ekipmanlarının ülke içinde üretilmesinin Rafale EG/DG filosunun operasyonel kabiliyetine katkı sağlayacağını belirtti. Programla birlikte savaş uçaklarının teknik destek faaliyetlerinde dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması ve mevcut üretim imkânlarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. Tamamlanan program, Rafale savaş uçaklarının kendilerinin veya uçak parçalarının değil, bakım ve yer hizmetlerinde kullanılan destek ekipmanlarının üretimini kapsıyor.
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