Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in
Yıldız Holding'in her yıl ramazan ayına özel geleneksel olarak düzenlediği sergiler kapsamında bu yıl da tezhip, kalem işi ve katı sanatlarının nadide örneklerinin yer aldığı "Sabrın Nakşı" adlı sergi, Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü "Kağıdın sabırla oyularak adeta hazineye dönüştüğü katı sanatının, kökeni Orta Asya'ya dayanan kalem işi sanatının ve sabrın estetik bir disipline dönüşmüş halini yansıtan tezhibin nadide ve zarif örnekleri sergimizde bir araya geldi" ifadelerini kullandı.