Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in
Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Yıldız Holding'in her yıl ramazan ayına özel geleneksel olarak düzenlediği sergiler kapsamında bu yıl da tezhip, kalem işi ve katı sanatlarının nadide örneklerinin yer aldığı "Sabrın Nakşı" adlı sergi, Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü "Kağıdın sabırla oyularak adeta hazineye dönüştüğü katı sanatının, kökeni Orta Asya'ya dayanan kalem işi sanatının ve sabrın estetik bir disipline dönüşmüş halini yansıtan tezhibin nadide ve zarif örnekleri sergimizde bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açılan "Sabrın Nakşı" adlı sergide, Dürdane Ünver, Mamure Öz, Semih İrteş, Safiye Morçay ve Sevgi İrteş'in eserlerinin yanı sıra çeşitli koleksiyonlardan da levhalar beğeniye sunuluyor. Kültür sanat dünyasından birçok ismin katıldığı serginin açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, "Mübarek ay vesilesiyle artık gelenekselleşen sergimizi bu yıl 'Sabrın Nakşı' adıyla gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Yıldız Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi bir bütün olarak ele alıyor, kalıcı kültürel ve manevi izler bırakmayı sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Tütüncü, "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışından hareketle koleksiyonlarındaki eserleri yıl boyunca Çamlıca'daki mekanlarında kalıcı olarak ziyarete açtıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye'nin dört bir yanında sergiler düzenliyor, sanatı toplumla buluşturma gayretimizle, sanatı ve sanatçıları farklı vesilelerle desteklemeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunu derinden hissettiğimiz ramazan ayının manevi atmosferine Türk, İslam sanatının nadide örneklerini taşımak adeta bizim için güzel bir geleneğe dönüştü. Bizlere sabrı, paylaşmayı ve tefekkürü hatırlatan bu mübarek ayda geleneksel sanatımızın incelikli ve anlam dolu eserleriyle gönüllerle ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu hissediyoruz."

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Geleneksel sanatların bugünün hızla akan dünyasında acele etmeden dikkatle ve iyi niyetle üretmenin kıymetini hatırlattığını aktaran Tütüncü, "Kağıdın sabırla oyularak adeta hazineye dönüştüğü katı sanatının, kökeni Orta Asya'ya dayanan kalem işi sanatının ve sabrın estetik bir disipline dönüşmüş halini yansıtan tezhibin nadide ve zarif örnekleri sergimizde bir araya geldi. Tam bu nedenle sergimiz sanatçılarımızın eserlerini icra ederken gösterdikleri derin sabırla, ilhamla 'Sabrın Nakşı' ismini taşıyor. Her bir çalışma, görünenden öte bir iç disiplinin, dikkatli bir emeğin ve zamanla kurulan incelikli bir ilişkinin izlerini taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Tütüncü, sergide 52 eserin yer aldığını aktararak, küratör Esra Göncüoğlu'na, sanatçılara ve koleksiyonlara destekleri için teşekkür etti.

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Küratör Göncüoğlu ise bu yılki serginin temasını "sabır" olarak belirlediklerine işaret ederek, "Sabrın önemi Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde vurgulanmış. Yüce Allah, Bakara Suresi 153. ayette 'Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.' diye buyurmuştur. Biz de bu yılki sergimizde ramazan ayının o derin maneviyatını, belki de günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz sabır erdemiyle bir araya getirmeyi istedik." diye konuştu.

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Sergide tezhip, katı ve kalem işi teknikleriyle süslenen Hilye-i Şerifeler, ayetler, dualar ve şiirlerin yer aldığını belirten Göncüoğlu, şunları kaydetti:

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

"Katının minyatür ile birlikte uygulandığı göz nuru eserler de yer alıyor. Salonumuzdaki 52 kıymetli eseri incelerken sabrın somut bir yansımasına şahit olacağınızı umuyorum. Bu muhteşem eserleri ortaya koyan sanatçılarımıza da huzurlarınızda Yıldız Holding adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Değerli sanatçılarımız Dürdane Ünver, Mamure Öz, Semih İrteş, Safiye Morçay ve Sevgi İrteş ellerinize, emeklerinize, sabrınıza ve sanatınıza sağlık. Aynı şekilde koleksiyonlarındaki eserleri bizlerle paylaşan Ahmet Kaptan, Enver Yücel, Prof. Dr. Murat Şeker, Sabri Kalender ve Süleyman Çetinsaya'ya en içten şükranlarımı sunuyorum."

Foto - Kağıt sabırla oyularak hazineye dönüştü! Yıldız Holding'in

Sergi, 19 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

