Sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller: Yaş ceviz yenir mi?

Yaş Ceviz mi, Kuru Ceviz mi Daha Faydalı? Yaş ve kuru ceviz aynı besin kaynağından gelir ancak aralarında bazı farklar bulunur. Yaş ceviz daha yüksek su oranına sahip olduğu için daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Kuru ceviz ise su kaybı nedeniyle daha yoğun enerji ve besin içeriğine sahiptir.